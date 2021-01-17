Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Pazar Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Yaşam zevklerinizi ciddiye alın.

Ay, Balık burcunda ilerliyor ve Neptün gezegeniyle kavuşuyor. Aşk hayatınız ve özel ilişkileriniz adına bugün güzel gelişmeler yakalayabilir ya da bazı özlemleriniz yüksek şekilde artabilir. Duygusal olarak belki büyük bir hayal kırıklığını da halletmeye çalışıyor olabilirsiniz. Kendi kendinizin en büyük düşmanı olmak yerine en iyi dostu olun. Yaşanacaklar her ne olursa olsun günün sonunda kendinize kalıyor olduğunuz gerçeğini unutmamalısınız. Unutmamanız gereken bir diğer husus da eğer iyi ve mutlu olmazsanız bunu yanınızdaki kişiye de yansıtmanın mümkün olmayacağıdır. Güzel etkilerin yolu, vereceğiniz güzel tepkilerden geçiyor.

17 Ocak Koç burcu yorumu

Öğretilerinizi uygularken herkesi kendiniz gibi sanmanız can sıkıcı gelişmeleri beraberinde getirebilir.

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17 Ocak Boğa burcu yorumu

Güven sorununuz sizi yalnızlaştırıyor. Korkularınız sevginizi yaşamanıza engel oluyorsa bu sevgi size zarar vermeye başlayacaktır.

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17 Ocak İkizler burcu yorumu

Arkadaşlarınızla aranızdaki geçmiş meseleler yeniden gündeminiz olabilir. Kırgınlığınızı dile getirirken duygularınızı saklamamalısınız.

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17 Ocak Yengeç burcu yorumu

Zihniniz hayallerinizle dolu olabilir. Alınganlık yaptığınız her konuyu bir kez daha gözden geçirmelisiniz.

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17 Ocak Aslan burcu yorumu

Zihniniz gerçeklerin vurgusunu belirtse de kabullenmek istemediğiniz olaylar bir gün önünüze engel olarak çıkabilir.

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17 Ocak Başak burcu yorumu

Ortaklarınız ile gelecekteki işleriniz üzerine görüşmeler yapabilirsiniz. Herkesin iyi olduğu alanları belirleyerek eşit bir görev dağılımı yapmalısınız.

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17 Ocak Terazi burcu yorumu

Bağışıklığınızın düştüğünü hissedebilirsiniz. İhmal ettiğiniz sağlığınız uyarı veriyorsa gerekli önlemleri almalısınız.

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17 Ocak Akrep burcu yorumu

Yeni fikirler ile zihniniz meşgul olabilir. Bir girişimcilik atağı yapma düşüncesi ve hazırladığınız projeler gününüzü tamamen doldurabilir.

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17 Ocak Yay burcu yorumu

Duygularınız zihninizi karıştırabilir. Geçmiş konular yüzünden enerjiniz düşse de sevdikleriniz destekçiniz olacaktır.

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17 Ocak Oğlak burcu yorumu

Kendinizi yetersiz gördüğünüz alanlarda yeni bilgiler edinmek için çaba harcayabilirsiniz. Yeni bir eğitim isteği size gereken donanımı sağlayacaktır.

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17 Ocak Kova burcu yorumu

Parasal konularınızla ilgili bir hareket planı oluşturmalısınız. Disiplinli hareket etmeniz gerekiyor.

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17 Ocak Balık burcu yorumu

İçinize yönelerek kendinizi keşfetmek isteyebilirsiniz. Bir sorgulama ekranından kendinizi izlerken hayata ve kendinize karşı yaptığınız her yanlışınızdan bir ders çıkarıp ona göre yol almalısınız.

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