Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak 2022 Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Size acı veren şeyleri artık bırakın!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor, Dolunay yaklaşıyor. Bu yüzden Dolunay’ın güçlü etkilerini hissedebilirsiniz. Güne duygusal ve kararsız başlayabilirsiniz.Bazı güçlü duyguların yüzeye çıkması muhtemeldir ve bunları ifade etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Unutmayın, duygusal gerçek genellikle bir olayın altında yatar. Bazı duygusal gerçeklikliklerinizi kabul ediyorsunuz. Biz farkında olsak da olmasak da her şeyin altında tek bir soru yatar: Hayatın amacı ne?

Her insan doğduğu andan itibaren mutluluğu ister, acı çekmekten kaçar. Bunu ne sosyal şartlar, ne eğitim seviyesi ne de ideolojik şartlar değiştirebilir. Varlığımızın en temelinde hepimiz sadece mutlu olmak istiyoruz. Asıl önemli olan, mutluluğu neyin getireceğini keşfetmek.Bunu artık tamamen farketmeye yönelmelisiniz. İlişkilerde ani kopmalar ya da iş projelerinizdeki ani bitişler şuan için egonuza zarar veriyor olabilir. Artık kendi duygusal gerçekliğinizi ortaya koyarak ilerlemeli ve kendinizi yok saymamalısınız. Bugün parasal anlamda gelişmelere karşı temkimli olun.Alacaklarınız varsa ya da borç istemeniz gerekiyorsa bunları bugün dile getirmeyin.

Günün Motivasyon Sözü: “Bazen daha iyiye doğru bir değişiklik görmek istiyorsan, işleri kendi eline almak zorundasın.” Clint Eastwood

17 Ocak Koç burcu yorumu

Kariyer hayatınızda yeni bir düzenlemeye gidiyorsunuz.

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17 Ocak Boğa burcu yorumu

Yakın çevre ilişkilerinizde bazı kırgınlıklarınızı bugün konuşmak isteyebilirsiniz.

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17 Ocak İkizler burcu yorumu

Bazı finansal koşulları bugün yeniden gözden geçiriyor olabilirsiniz.

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17 Ocak Yengeç burcu yorumu

Duygusal çalkantılarınız ve dikkat dağınıklığınız bugün tavan olabilir.

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17 Ocak Aslan burcu yorumu

Kazandığınız paraların bereketini arttırabileceğiniz bir gün içerisindesiniz.

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17 Ocak Başak burcu yorumu

Bol koşuşturmacalı bir gün içerisinde olabilirsiniz.

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17 Ocak Terazi burcu yorumu

Yakın çevreniz ve uzun zamandır görüşemediğiniz kişiler ani bir şekilde sizi arayabilir ve sizlerden kendileri için bazı yardımlar isteyebilir.



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17 Ocak Akrep burcu yorumu

Yeni belirlediğiniz hedefleri gerçekleştirebilmek için bazı güzel fırsatlar bulabilirsiniz.

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17 Ocak Yay burcu yorumu

Bazı rahatsızlıklara ve bazı enfeksiyon hastalıklarına karşı dikkatli olmalısınız.

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17 Ocak Oğlak burcu yorumu

İş ve sektör değiştirmek gibi bir fikriniz varsa veya hayatınızda kalıcı bir değişiklik yapmak istiyorsanız, bugün bu konularda bazı sağlam temeller oluşturabilirsiniz.

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17 Ocak Kova burcu yorumu

Aşk hayatınızda sevdiğiniz insanın istediklerinize hayır demesi hassasiyetinizin artmasına ve sinirlerinizin yıpranmasına neden olabilir.

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17 Ocak Balık burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde fazla iletişim halinde olmanız çevrenizdeki insanlar hakkında çok şey bilmenizi sağlayabilir.

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