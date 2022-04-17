Günlük Burç Yorumları: 17 Nisan 2022 Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kendi kendinize engel olmayın!

Ay, Akrep burcunda ilerliyor... Yaşadığın olumsuz tecrübelerden dolayı asla pes etmemelisin. Başarı, her gün takılıp düşsen de her düştüğünde yeniden ayağa kalkmak demektir. Düştüğün yerden kalkmayı öğrenmektir! Bugün duygularınız ve alışkanlıklarınız sizi zor durumda bırakabilir. Bu davranışlar, inandığınız şeylerin önünüze geçerek yapabileceklerinize engel olabilir.

Zihninizi özgür bırakın ve ayağı yere basan işler yapın! Hayal ve hassasiyet bir yola çıkarken yanınıza mutlaka almanız gereken iki değerdir. Ama her şey gibi, bu ikisinin de bir sınırı vardır. Sınırları kaçırdığınızda olabilecekler, o sınırlar içindeki mevcut ve olası durumları değiştirebilir. İstediğiniz hayatı yaşamak için feragat etmeniz gereken bazı şeyler olduğu gibi üstünde durup emek vermeniz gereken şeyler de var. Bu emeği gerçekçi ve somut çabalara harcamalısınız.

Motivasyon Sözü: "Daha iyi bir dünya elde etmenin yolu, standartların altında hiçbir şeye tahammül etmemektir." Joe Strummer

17 Nisan Koç burcu yorumu

İçinize kapanmak isteyebilirsiniz. Duygusallığınızı saklamak için yalnız kalmayı tercih ediyorsunuz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Boğa burcu yorumu

Sosyal çevrenizde duygusallığınızla dikkat çekiyorsunuz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan İkizler burcu yorumu

İkili ilişkilerinize aileniz müdahale ediyor olabilir. Sevginize karışılması sizi zorladıkça daha fazla saldırgan oluyorsunuz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Yengeç burcu yorumu

Aradığınız sorularınızın cevabını yine kendi içinizde bulacaksınız.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Aslan burcu yorumu

Eski defterler yeniden açılıyor. Geride bırakmak istedikçe sizi manipüle edenler olabilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Başak burcu yorumu

Ortaklarınızla gerçekleştirdiğiniz görüşmelerde seçimlerinizin yanlış olduğunu fark ediyorsunuz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Terazi burcu yorumu

Sağlığınızı tetikleyecek hiçbir adımın peşine gitmemelisiniz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Akrep burcu yorumu

Duygularınızı açmaya karar veriyorsunuz. Sevginizi paylaşınca mutluluğu yakalayacaksınız.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Yay burcu yorumu

Önceliği sevdiklerinize vermeniz bir kez daha takdir toplamanızı sağlıyor.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Oğlak burcu yorumu

Yakın çevrenizle ilgili duygusal diyaloglara giriyorsunuz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Kova burcu yorumu

Sağlam ve makul seçenekler üzerinden gitmek kazancınızı katlayabilir.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Balık burcu yorumu

Kendinizi ve fikirlerinizi daha iyi ifade ediyor olmanız özgüveninizi parlatacaktır.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!