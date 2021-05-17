Günlük Burç Yorumları: 17 Mayıs Pazartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Haklı olmak mı, mutlu olmak mı?

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor ve saat 15.44’te Aslan burcuna geçiyor. Duygusal krizlere açık olduğunuz bugün özellikle kadınlar arasındaki sorunlar gündeme gelebilir. İlişkilerde baskılara karşı ani ruhsal tepkiler verebilir ve çevrenize karşı duygularınızı ispatlamak isterken yanlış anlaşılmalara sebep olabilirsiniz. Bir sorunu çözüm yok eder. Ama o çözümü bulabilmek için her yolun mübah, her koşulun kabul olduğunu düşünmemelisiniz.

Amacınız haklılık değil mutluluk olduğunda bugünü daha sakin ve yapıcı bir hale dönüştürmeniz mümkün. Aksi takdirde var olan sorunu çözemediğiniz gibi daha büyük bir sorunun tam ortasına düşmüş olacaksınız. Bugün, aslında ne istediğinizi ve ne hissettiğinizi düşünün. Rehberiniz bu düşünceden doğacak.

17 Mayıs Koç burcu yorumu

Ailenize ve ailenizle ilgili işlere zaman ayırabilirsiniz. Desteğiniz ailenizle olan iletişiminize iyi yönde bir ivme kazandırabilir.

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17 Mayıs Boğa burcu yorumu

Beklediğiniz ödemelerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bu sayede diğer istekleriniz için de ek bir kaynak oluşturabilirsiniz.

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17 Mayıs İkizler burcu yorumu

Heyecanınızı ve hislerinizi içinizde tutmamak adına yanlış ve kalıcı olmayacak seçimler yapmak iki tarafı da üzecektir.

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17 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Gizli kapaklı işlerin ortaya çıkmasıyla kendinizi daha fazla kenara çekmek isteyebilirsiniz.

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17 Mayıs Aslan burcu yorumu

Farklı bir arkadaş ortamında bulunmak, yeni insanlarla bir arada olmak isteyebilirsiniz.

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17 Mayıs Başak burcu yorumu

Kariyerinizle ilgili bazı karar ve gelişmelerin eşiğindesiniz. Artık kendinizi, kendi vizyonunuz ve hayallerinize hizmet etmeye hazır hissediyorsunuz.

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17 Mayıs Terazi burcu yorumu

Görüşmek istediğiniz kişilerle iletişime geçmek sizi bir yolculuktan daha çok mutlu edebilir.

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17 Mayıs Akrep burcu yorumu

Mirasla ilgili gündemleriniz varsa bunlarla ilgili olumlu gelişmeler elde edebilirsiniz.

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17 Mayıs Yay burcu yorumu

Yaşananları geride bırakmayı, hayatın devam eden yanına odaklanmayı seçiyorsunuz.

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17 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Çalışma ortamınızda bazı düzenlemelere gidebilir ya da bunu talep eden olabilirsiniz.

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17 Mayıs Kova burcu yorumu

Finansal konularla ilgili bazı düzenleme ve yapılandırmalarla ilgilenebilirsiniz.

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17 Mayıs Balık burcu yorumu

Sosyal çevrenizle ilgili bazı yeni haberler öğrenebilirsiniz. Etrafınızda dönen konuları biraz geç öğrenmek canınızı sıkabilir.

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