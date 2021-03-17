Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz.

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Finansal anlamda olumlu bir gündesiniz! Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz. Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir. Kimse bu sürecin kolay olacağını söyleyemez ama sabırlı olup istikrarlı bir şekilde devam ettiğiniz takdirde tüm zorluklara değdiğini görebilirsiniz. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor.

17 Mart Koç burcu yorumu

Güne öfkeli başlayabilirsiniz. Ortaklı işlerinizde yaşanan aksilikler gergin anlara yol açabilir.

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17 Mart Boğa burcu yorumu

Ortaklarınız ile beklenmedik tartışmalar içerisine girebilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanmanız karşı tarafın da sizi doğru anlayamamasına neden olabilir.

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17 Mart İkizler burcu yorumu

Gizli konuların ortaya çıkabileceği bir gün olabilir. İnanmakta zorluk çekebilirsiniz fakat değerlendirmekten de geri kalmamalısınız.

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17 Mart Yengeç burcu yorumu

Sosyal çevrenizle ortak zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda ısrarcı olmanız arkadaşlarınızı rahatsız ediyor olabilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Mart Aslan burcu yorumu

Ortaklı iş kurma çabalarınız nihayetinde meyvesini verebilir. Uyumlu bir şekilde çalışacağınız yeni ekibinizle rutin işlerin haricinde yeni bir alanda da hizmet vermeye başlayabilirsiniz.

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17 Mart Başak burcu yorumu

Zihninizi duygusal bir boşlukta hissedebilirsiniz. Hassas ve alıngan yapınız ikili ilişkilerinizde sorunlar yaşamanıza neden olabilir.

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17 Mart Terazi burcu yorumu

Planlarınızın aksaması sizi tedirgin etse de hesabınızı iyi tutmanız toparlanmanızı kolaylaştıracaktır. Planlarınızı olağanüstü durumlarda da işe yarar olacak şekilde yapmaya devam etmelisiniz.

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17 Mart Akrep burcu yorumu

Beklediğiniz sonuçları alamamak sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Ama bu durum fevri ve kırıcı bir tutum sergilemenize sebep olmamalı, soğukkanlı hareket etmelisiniz.

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17 Mart Yay burcu yorumu

Ertelediğiniz randevuları alabilir ve gerekli kontrolleri yaptırabilirsiniz. Yeme içme düzeninizi rahatsızlıklara sebep olan yiyeceklerden uzak duracak şekilde değiştirmeniz gerekebilir.

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17 Mart Oğlak burcu yorumu

Gerçekleri kenara bırakmadan ilerlemeyi seçmelisiniz. İki tarafın da huzurlu ve güvenli hissetmesi, içinde bulunduğunuz durumu olduğu haliyle iyi anlamanıza bağlı olabilir.

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17 Mart Kova burcu yorumu

Ev, işyeri gibi ortamlarda değişikliğe gitmek isteyebilirsiniz. Kendinizi güvende hissettiğiniz alanlarda yapacağınız bazı fiziksel değişikler daha rahat hareket etmenizi sağlayacaktır.

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17 Mart Balık burcu yorumu

Hassas olduğunuz konular arkadaşlarınız tarafından eleştiriye maruz kalabilir. Sizin yapınızı anlamayan veya anlamak istemeyen kişileri çevrenizde fazla tutmayın.

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