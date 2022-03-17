Günlük Burç Yorumları: 17 Mart 2022 Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 17 Mart' ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 17 Mart günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 17 Mart günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte, 17 Mart 2022 Perşembe günlük burç yorumları..."
Vardığın yere bakma, yolda ne kazandığına bak.
Ay, Başak burcunda ilerliyor. Planladıkların beklentilerine göre gerçekleşmedi diye hayata kızma, aksine hayata güven! Bir şeylerin kendi yolunda gitmesine izin ver. Her şey beklentilerine göre olmak zorunda değil, sürprizlere karşı açık ol. Hayat iniş çıkışlarla dolu.Bugün dolunaya doğru ilerlediğimiz için çok fazla gergin ve ne yöne gideceğinizi bilemiyor hissedebilirsiniz.Şuan sadece sakin olmalı ve bir aksiyon almamalısınız. Hızlı vereceğiniz kararlardan sonra pişmanlık duyabilirsiniz.Mümkün oldukça bazı şeylerin kararlarını yarından sonra vermeyi seçin.
Motivasyon sözü: “Kendin olabilmen için önce birisi olmalısın.” Stanislaw Jerzy Lec
17 Mart Koç burcu yorumu
Hafızanız geçmiş yaralarınızı yeniden hatırlatıyor.
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17 Mart Boğa burcu yorumu
Kontrolünüz dışında gerçekleşen olaylar duygusal olarak yaralanmanıza yol açabilir.
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17 Mart İkizler burcu yorumu
Duyarlılığınız sivil toplum kuruluşlarına yardım isteğinizi artıracaktır.
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17 Mart Yengeç burcu yorumu
Çalışma ortamınızda müşterileriniz ile iletişim sorunları yaşayabilirsiniz.
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17 Mart Aslan burcu yorumu
Yeni tanıştığınız yabancı kişilere karşı mesafeli yaklaşmak isteyeceksiniz.
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17 Mart Başak burcu yorumu
Ruhunuzda açılan yaraları tedavi etmekten korkuyorsunuz.
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17 Mart Terazi burcu yorumu
Sert iletişim diliniz nedeniyle partnerinizi incitebilirsiniz.
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17 Mart Akrep burcu yorumu
Hayatınızda düzen arayışınız olacaktır.
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17 Mart Yay burcu yorumu
Uzman olduğunuz konular da görüşlerinize başvuracak olan kişiler olacaktır.
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17 Mart Oğlak burcu yorumu
Aile büyükleriniz kardeşleriniz ile aranıza koyduğunuz mesafeden rahatsız olabilir.
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17 Mart Kova burcu yorumu
Yakın gördüğünüz dostlarınız geçmiş sorunları nedeniyle sizlere haksızlık yaptıklarını fark edecekler.
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17 Mart Balık burcu yorumu
Kendinize olan güveninizi yaralamak isteyenler olacaktır.