Günlük Burç Yorumları: 17 Mart 2022 Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Vardığın yere bakma, yolda ne kazandığına bak.

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Planladıkların beklentilerine göre gerçekleşmedi diye hayata kızma, aksine hayata güven! Bir şeylerin kendi yolunda gitmesine izin ver. Her şey beklentilerine göre olmak zorunda değil, sürprizlere karşı açık ol. Hayat iniş çıkışlarla dolu.Bugün dolunaya doğru ilerlediğimiz için çok fazla gergin ve ne yöne gideceğinizi bilemiyor hissedebilirsiniz.Şuan sadece sakin olmalı ve bir aksiyon almamalısınız. Hızlı vereceğiniz kararlardan sonra pişmanlık duyabilirsiniz.Mümkün oldukça bazı şeylerin kararlarını yarından sonra vermeyi seçin.

Motivasyon sözü: “Kendin olabilmen için önce birisi olmalısın.” Stanislaw Jerzy Lec

17 Mart Koç burcu yorumu

Hafızanız geçmiş yaralarınızı yeniden hatırlatıyor.

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17 Mart Boğa burcu yorumu

Kontrolünüz dışında gerçekleşen olaylar duygusal olarak yaralanmanıza yol açabilir.

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17 Mart İkizler burcu yorumu

Duyarlılığınız sivil toplum kuruluşlarına yardım isteğinizi artıracaktır.

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17 Mart Yengeç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda müşterileriniz ile iletişim sorunları yaşayabilirsiniz.

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17 Mart Aslan burcu yorumu

Yeni tanıştığınız yabancı kişilere karşı mesafeli yaklaşmak isteyeceksiniz.

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17 Mart Başak burcu yorumu

Ruhunuzda açılan yaraları tedavi etmekten korkuyorsunuz.

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17 Mart Terazi burcu yorumu

Sert iletişim diliniz nedeniyle partnerinizi incitebilirsiniz.



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17 Mart Akrep burcu yorumu

Hayatınızda düzen arayışınız olacaktır.

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17 Mart Yay burcu yorumu

Uzman olduğunuz konular da görüşlerinize başvuracak olan kişiler olacaktır.

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17 Mart Oğlak burcu yorumu

Aile büyükleriniz kardeşleriniz ile aranıza koyduğunuz mesafeden rahatsız olabilir.

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17 Mart Kova burcu yorumu

Yakın gördüğünüz dostlarınız geçmiş sorunları nedeniyle sizlere haksızlık yaptıklarını fark edecekler.

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17 Mart Balık burcu yorumu

Kendinize olan güveninizi yaralamak isteyenler olacaktır.

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