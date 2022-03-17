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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 17 Mart 2022 Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 17 Mart 2022 Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 17 Mart 2022 Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 17 Mart 2022 Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 17 Mart' ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 17 Mart günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 17 Mart günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte, 17 Mart 2022 Perşembe günlük burç yorumları..."

Vardığın yere bakma, yolda ne kazandığına bak.

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Planladıkların beklentilerine göre gerçekleşmedi diye hayata kızma, aksine hayata güven! Bir şeylerin kendi yolunda gitmesine izin ver. Her şey beklentilerine göre olmak zorunda değil, sürprizlere karşı açık ol. Hayat iniş çıkışlarla dolu.Bugün dolunaya doğru ilerlediğimiz için çok fazla gergin ve ne yöne gideceğinizi bilemiyor hissedebilirsiniz.Şuan sadece sakin olmalı ve bir aksiyon almamalısınız. Hızlı vereceğiniz kararlardan sonra pişmanlık duyabilirsiniz.Mümkün oldukça bazı şeylerin kararlarını yarından sonra vermeyi seçin.

Motivasyon sözü: “Kendin olabilmen için önce birisi olmalısın.” Stanislaw Jerzy Lec

17 Mart Koç burcu yorumu

Hafızanız geçmiş yaralarınızı yeniden hatırlatıyor.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Mart Boğa burcu yorumu

Kontrolünüz dışında gerçekleşen olaylar duygusal olarak yaralanmanıza yol açabilir. 

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Mart İkizler burcu yorumu

Duyarlılığınız sivil toplum kuruluşlarına yardım isteğinizi artıracaktır.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Mart Yengeç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda müşterileriniz ile iletişim sorunları yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Mart Aslan burcu yorumu

Yeni tanıştığınız yabancı kişilere karşı mesafeli yaklaşmak isteyeceksiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Mart Başak burcu yorumu

Ruhunuzda açılan yaraları tedavi etmekten korkuyorsunuz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Mart Terazi burcu yorumu

Sert iletişim diliniz nedeniyle partnerinizi incitebilirsiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Mart Akrep burcu yorumu

Hayatınızda düzen arayışınız olacaktır.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Mart Yay burcu yorumu

Uzman olduğunuz konular da görüşlerinize başvuracak olan kişiler olacaktır.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Mart Oğlak burcu yorumu

Aile büyükleriniz kardeşleriniz ile aranıza koyduğunuz mesafeden rahatsız olabilir. 

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Mart Kova burcu yorumu

Yakın gördüğünüz dostlarınız geçmiş sorunları nedeniyle sizlere haksızlık yaptıklarını fark edecekler. 

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Mart Balık burcu yorumu

Kendinize olan güveninizi yaralamak isteyenler olacaktır.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

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