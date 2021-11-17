Günlük Burç Yorumları: 17 Kasım Çarşamba Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Erteleme! Harekete geç!

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Duygusal anlamda kendinizi kararlı ve cesaretli hissedebilirsiniz, ancak harekete geçirmekte zorlanabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızın artması, sizi daha da motive edecektir. Bugün sürprizlere açık olun. Karşılaşacağınız her şeyin hayrınızı olduğunu unutmayın. Sizi geliştirebilecek her imkanı iyi değerlendirin.

17 Kasım Koç burcu yorumu

Güne duygusal başlıyorsunuz. Ruhsal olarak hissettiğiniz gerginlik gün içindeki performansınızı da etkileyecektir.

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17 Kasım Boğa burcu yorumu

Kendinizi köşeye sıkışmış hissediyorsunuz. Bilinçaltınızla baş edemiyorsunuz.

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17 Kasım İkizler burcu yorumu

Sosyal çevrenize karşı duyarlı olmanız eleştiriye neden olabilir.

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17 Kasım Yengeç burcu yorumu

Ün kazanmak isterken adımlarınızı hızlı atmanız sizin hata yapma riskinizi arttırıyor.

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17 Kasım Aslan burcu yorumu

Eşinizin akrabaları ile tahammül seviyenizi zorlayacak diyaloglar içerisine girebilirsiniz.

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17 Kasım Başak burcu yorumu

Bugün biraz kendinizi bunaltabilir ve öfkenizi partnerinizden çıkarmak isteyebilirsiniz.

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17 Kasım Terazi burcu yorumu

Topluluk olarak grup arkadaşlarınızla birlikte hareket etmek zorunda kaldığınız zamanlar yaşayabilirsiniz.



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17 Kasım Akrep burcu yorumu

Çalışma ortamınızda üstleriniz ile tartışmalar içerisine girebilirsiniz.

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17 Kasım Yay burcu yorumu

Sevdiğiniz veya beğendiğiniz şeylerle ilgili karşınızdaki kişi ile konuşarak ona bir şeyleri açıklama ihtiyacı hissedebilirsiniz.

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17 Kasım Oğlak burcu yorumu

Sorumluluğunu aldığınız şeylerin hareket alanınızı kısıtladığını düşünüyorsunuz.

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17 Kasım Kova burcu yorumu

Çevrenizde bulunan farklı insanlarla iletişim kurmak isteyeceksiniz.

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17 Kasım Balık burcu yorumu

Duygusal güven arayışınız olabilir. Kendinizi bulunduğunuz çevrede huzurlu hissetmiyorsunuz.

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