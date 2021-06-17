Günlük Burç Yorumları: 17 Haziran Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Duygularınızı doğru yönetin.

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Bugün gerçekleri ve yalanları ayırmakta zorluk çekebilirsiniz. Duygularınızla hareket ederseniz doğru yolu bulmakta zorlanabilirsiniz.



Aldatılma ve yalanlar günün konusu olabilir ve yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Herkesin her söylediğine inanmayın. Karşınıza çıkan olaylara karşı abartılı olmamaya çalışın. Çevrenize ve söylemlerinize dikkat edin.

17 Haziran Koç burcu yorumu

Söylenenleri dinleyip, son kararı yine sizin almanız sizin için en doğru yol olabilir.

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17 Haziran Boğa burcu yorumu

Hassas olduğunuz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Bu süreçte hobileriniz kurtarıcınız olabilir ve kendinizle vakit geçirmek size iyi gelebilir.

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17 Haziran İkizler burcu yorumu

İçsel karmaşanızı çözdüğünüz zaman hayatınızdaki her şey yoluna girecektir.

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17 Haziran Yengeç burcu yorumu

Sezgileriniz ve yüksek öngörünüz sayesinde fark ettiğiniz gerçekliği anlatırken doğru kelimeleri seçmeye özen gösterin.

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17 Haziran Aslan burcu yorumu

Kendinizi yeteri kadar özgür hissetmiyor olabilirsiniz. Sakinleşip kendinizi akışa bıraktığınızda, hayat size yol gösterecektir.

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17 Haziran Başak burcu yorumu

Duygularınızı ve düşüncelerinizi iyi değerlendirerek adım atmak size gün sonunda iyi gelebilir.

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17 Haziran Terazi burcu yorumu

İnsanlarla oldukça yoğun bir iletişim halinde olabilirsiniz. Kendinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin.

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17 Haziran Akrep burcu yorumu

Partnerinize ve kendinize dürüst olmanız, size cesaret ve adım atma gücü verecektir.

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17 Haziran Yay burcu yorumu

Duygusal olarak yorgun hissediyor olabilirsiniz. Kendinize zaman ayıramıyor olmanız ise bu durumun ana sebeplerinden biri olabilir.

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17 Haziran Oğlak burcu yorumu

Evrenin size yaktığı değişim sinyallerini görmeye çalışın ve onları takip edin.

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17 Haziran Kova burcu yorumu

Değişim için yeni yollar aramak ya da keşfetmek size oldukça iyi gelebilir.

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17 Haziran Balık burcu yorumu

Geçmiş için artık üzülmek yerine gelecek için çalışmaya başlayın.

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