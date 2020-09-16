Günlük Burç Yorumları: 17 Eylül Perşembe Günlük Burç Yorumları

17 Eylül Koç burcu yorumu

Ekip ruhu ne kadar sağlam olursa sizin de işleriniz o kadar kolaylaşacaktır. Ekibinizi güvenilir kişilerden oluşturmaya çalışmalısınız. Eski defterler tekrar gündeme gelebilir ve geçmişteki ilişkilerinizden haber alabilirsiniz. Yalnız unutmayın hayat, geriye doğru bakarak yürünmez.

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17 Eylül Boğa burcu yorumu

Görüşmede sizin bilmediğiniz yeni duyumları alabilirsiniz. Ani bir karar alıp arkadaşlığınızı bitirmemeye çalışın. Zamana bırakın o size doğru yolu gösterecektir. Kendinizi oldukça duygusal ve yalnız hissediyor olabilirsiniz. Unutmayın kaliteli bir yalnızlık, kalitesiz bir kalabalıktan iyidir.

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17 Eylül İkizler burcu yorumu

Yeniden başlamak ve oluşabilecek kayıpları telafi etmek sizler için oldukça güç olabilir. Çevreniz sizi yeni bir kişi ile tanıştırmak isteyebilir. Belki de beklediğiniz aşk size doğru geliyordur.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Eylül Yengeç burcu yorumu

Kişisel değerinizi düşürmeye çalışan kişiler çevreniz de olabilir, manipülasyonlara gelmeden kendi değerinizi kendinizin yücelttiğini göstermelisiniz. Ruhunuzla kavga etmek yerine içinizdeki sese kulak vererek doğru limana ulaşabilirsiniz.

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17 Eylül Aslan burcu yorumu

Ruhunuza hitap eden her türlü aktiviteyi oldukça önemsiyorsunuz fakat şartları hesaba katmadan isteklerde bulunmak sizleri bencil lanse ediyor olabilir. Kendinize objektif olarak bakmak çevrenizdeki eleştirileri anlamanıza yardımcı olacaktır.

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17 Eylül Başak burcu yorumu

Sevgini kıymetini çok iyi bilen sizler mutluluğa kanat açabilirsiniz. Sıcak doğanızın ışıltısı ile çevrenizde popülariteniz artıyor olabilir. Çalışma ortamınızda gözler üzerinizde olacaktır.

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17 Eylül Terazi burcu yorumu

Sevgi insanısınız ve artık geçmiş yıkıntıları bir kenara bırakıp hayatınıza devam ediyorsunuz. Verdiğiniz en doğru karar ileriye doğru yürümek olacaktır. Hayat enerjiniz aileniz tarafından da kısa sürede fark edilecektir.

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17 Eylül Akrep burcu yorumu

Sizleri kullanmalarına artık hayır dediğiniz için sizi eleştiriyor olabilirler. Doğru yolda olduğunuz için tepki almanız çok normaldir. İlişkinizdeki olaylardan acı yaratıp ve bu acıdan beslenmeyi bırakmalısınız. Kendinize ve partnerinize zarar veriyor olabilirsiniz.

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17 Eylül Yay burcu yorumu

Empati yaparak bir de ailenizin bakış açısından kendi düşüncelerinizi gözlemlemeyi denemelisiniz. Çalışma koşullarınızda yeni bir oluşum içerisine girmek isteyebileceğiniz saatler geçiriyor olabilirsiniz. Objektif olmaya odaklanmalısınız.

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17 Eylül Oğlak burcu yorumu

Hatalarınızdan ders alarak aynı hataları tekrarlamamanız yeterli olacaktır. Değerinizi bir başkasının belirlemesine izin vermemelisiniz. İlişkiniz de oldukça sert davranışlar sergiliyor olabilirsiniz. Yalnız kendinizi düşünmemelisiniz.

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17 Eylül Kova burcu yorumu

Kaynaklarınızı doğru kullanmak sizin elinizde. Hayatınızda kimse yok ise ruhunuza iyi gelecek hayatınızı birlikte planlamak isteyeceğiniz kişi ile tanışma arifesin de olabilirsiniz. Sevginizi doya doya yaşama vakti… Mutluluğun tadını çıkarın.

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17 Eylül Balık burcu yorumu

Şartlar istediğiniz gibi olgunlaşmış olabilir. Eski iş yerinizden telefon alabilirsiniz. Sizin ayrılışınız ardından yerinizi dolduramamış ve kıymetinizi anlamış olabilirler. Geçmişi geçmişte bırakmak sizi şifalandıracaktır.

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