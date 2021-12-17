Günlük Burç Yorumları: 17 Aralık Cuma Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Hayallerinizi hayatınızın gerçekliği yapın.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Yaşamınızda yeni düzenlemeler yapmanız gereken bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Bu dönem tasarruf yapmanız ve yeni sorumluluklar üstlenmeniz gerekebilir. Bu yeni öğretileriniz sizin daha güçlü olmanız için var olan şeyler. O öğrendiğiniz şeylere sıkıcı tutunun ve onları hayatınızın gerçekliği haline getirin.

17 Aralık Koç burcu yorumu

Geçmiş zaman içerisinde hukuki yollara başvurulmayan bir konu hakkında geri dönüş alacaksınız.

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17 Aralık Boğa burcu yorumu

Aileniz ile miras konularınız nedeniyle sorun yaşıyorsunuz.

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17 Aralık İkizler burcu yorumu

Geçmiş ilişkileriniz yeniden gündeminizde olabilir.

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17 Aralık Yengeç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda geçmişte eksik bırakılan projeler yeniden düzenlenmesi için karşınıza çıkabilir.

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17 Aralık Aslan burcu yorumu

Yeteneklerinizi ortaya çıkarmak için geçmişte ortaklık yapmak istediğiniz kişiler size yeniden farklı bir ticari teklifle gelebilirler.

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17 Aralık Başak burcu yorumu

Aileniz eski konuları yeniden gündeme getiriyor. Geçmişten ders almadığınızı düşünebilirler.

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17 Aralık Terazi burcu yorumu

Komşularınız ile sorunlarınız yeniden açılıyor.



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17 Aralık Akrep burcu yorumu

Geçmiş ödemeler yeniden karşınıza çıkıyor.

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17 Aralık Yay burcu yorumu

Kişisel alanınızda hızlı hareket etmek isteyeceksiniz.

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17 Aralık Oğlak burcu yorumu

Ruhunuzda biriken duygularınızı açıklayacaksınız.

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17 Aralık Kova burcu yorumu

Arkadaşlarınızla aranızda gerçekleşen sorunları yeniden ortaya çıkarmak isteyenler olacaktır.

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17 Aralık Balık burcu yorumu

Uzun zaman önce başvurduğunuz bir iş için görüşmeye davet edilebilirsiniz.

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