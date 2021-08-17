Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 17 Ağustos'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 17 Ağustos'ta günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 17 Ağustos Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 17 Ağustos Salı günü burç yorumlarınız..."
Gücünü hisset!
Ay, Yay burcunda ilerliyor. İnsanı ayakta tutmaya yarayan en gerçek şey başarı ve güçtür. Bazen kendi kararını kendin verdiğinde, bazen de ‘hayır’ demeyi başardığında güçlüsündür. Gücünün farkında mısın? Bugün gücünü kontrol et. Kimseye fazla taviz verme. Hayatının yöneticisi sen ol!
17 Ağustos Koç burcu yorumu
Çalışma ortamınızda öfkenizi ekip arkadaşlarınıza kelimelerinizle yansıtabilirsiniz.
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17 Ağustos Boğa burcu yorumu
Hayat yolculuğunda sınavlarınızın zorluğu ile şikayetçi olacağınız bir gün.
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17 Ağustos İkizler burcu yorumu
Aşk hayatınızda geçmiş korkularınız tetiklenebilir. Güven arayışınız sağlıklı adımlar atmanıza engel oluyor.
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17 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Beraber çalışma ekibinde yer aldığınız kişiler ile hukuki konularda fikir ayrılıkları yaşayacaksınız.
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17 Ağustos Aslan burcu yorumu
Partnerinizden istediğiniz beklentilerinizi açıkça dile getiriyorsunuz. Bugün alma verme dengesini gözetmelisiniz.
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17 Ağustos Başak burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde iletişiminiz eleştirel olacaktır. Herkes mükemmel olmak zorunda değil.
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17 Ağustos Terazi burcu yorumu
Toplum içerisinde sizi yok saymaya çalışan kişilere tepkileriniz sert olacaktır.
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17 Ağustos Akrep burcu yorumu
Maddi harcamalarınızı abartıyorsunuz. Farkında olmadan yaptığınız fazla alışveriş ilerde maddi bütçenizi sarsabilir.
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17 Ağustos Yay burcu yorumu
Toplum içerisinde görev alabilirsiniz. Topluluk kurallarına harfiyen uymalısınız.
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17 Ağustos Oğlak burcu yorumu
Eğitim hayatınızda beklenilmedik radikal kararlara imza atabilirsiniz.
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17 Ağustos Kova burcu yorumu
Geçmiş dostluklarınızı özlüyorsunuz. Aradaki soğukluğu eritmek için girişimleriniz olabilir.
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17 Ağustos Balık burcu yorumu
Partnerinize karşı öfkelisiniz. Alınganlık ve hassas olduğunuzu dile getirdiğiniz halde önemsenmiyor olabilirsiniz.