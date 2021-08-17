Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Gücünü hisset!

Ay, Yay burcunda ilerliyor. İnsanı ayakta tutmaya yarayan en gerçek şey başarı ve güçtür. Bazen kendi kararını kendin verdiğinde, bazen de ‘hayır’ demeyi başardığında güçlüsündür. Gücünün farkında mısın? Bugün gücünü kontrol et. Kimseye fazla taviz verme. Hayatının yöneticisi sen ol!

17 Ağustos Koç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda öfkenizi ekip arkadaşlarınıza kelimelerinizle yansıtabilirsiniz.

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17 Ağustos Boğa burcu yorumu

Hayat yolculuğunda sınavlarınızın zorluğu ile şikayetçi olacağınız bir gün.

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17 Ağustos İkizler burcu yorumu

Aşk hayatınızda geçmiş korkularınız tetiklenebilir. Güven arayışınız sağlıklı adımlar atmanıza engel oluyor.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Beraber çalışma ekibinde yer aldığınız kişiler ile hukuki konularda fikir ayrılıkları yaşayacaksınız.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Ağustos Aslan burcu yorumu

Partnerinizden istediğiniz beklentilerinizi açıkça dile getiriyorsunuz. Bugün alma verme dengesini gözetmelisiniz.

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17 Ağustos Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde iletişiminiz eleştirel olacaktır. Herkes mükemmel olmak zorunda değil.

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17 Ağustos Terazi burcu yorumu

Toplum içerisinde sizi yok saymaya çalışan kişilere tepkileriniz sert olacaktır.

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17 Ağustos Akrep burcu yorumu

Maddi harcamalarınızı abartıyorsunuz. Farkında olmadan yaptığınız fazla alışveriş ilerde maddi bütçenizi sarsabilir.

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17 Ağustos Yay burcu yorumu

Toplum içerisinde görev alabilirsiniz. Topluluk kurallarına harfiyen uymalısınız.

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17 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Eğitim hayatınızda beklenilmedik radikal kararlara imza atabilirsiniz.

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17 Ağustos Kova burcu yorumu

Geçmiş dostluklarınızı özlüyorsunuz. Aradaki soğukluğu eritmek için girişimleriniz olabilir.

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17 Ağustos Balık burcu yorumu

Partnerinize karşı öfkelisiniz. Alınganlık ve hassas olduğunuzu dile getirdiğiniz halde önemsenmiyor olabilirsiniz.

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