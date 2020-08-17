Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Pazartesi Günlük Burç Yorumları

Geleceğine odaklanmalısın.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Fazla beklenti içine girmeyin. İçtenlikle yapılan jestlerin veya övgülerin değerlerini anlayın. Eski defterleri fazla karıştırmayın, inatlaşıp, ayrıntılar üstünden hesaplaşmayın. Bugün kendinizde her şeyi yapabilecek gücü bulabilirsiniz. Geçmişten kalan bitirilmemiş işleri bitirebilir yeni işlere başarıyla başlayabilirsiniz.

17 Ağustos Koç burcu yorumu

Çalışma hayatınız ve kariyer hedefleriniz ile ilgili bazı köşe noktalardan geçişler gözlemleyebilirsiniz. Bu geçişler sizleri hedeflerinize bir adım daha yaklaştırmak içindir. Sorumluluklarınızın artması sizleri huzursuz etse de bu geçici süreç sizleri bir üst basamağa taşımak için yaşanmaktadır. Bazı konular da engellerle karşılaşmanız çok normaldir, engeller bizleri geliştiren birer öğretmen potansiyeline sahiptir.

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17 Ağustos Boğa burcu yorumu

Zihninizi karıştıran düşüncelerle boğuşuyor olabilirsiniz. Kendisinden emin olmadığınız güven problemi yaşadığınız kişilerle bir araya gelme ihtimaliniz yüksek bugün. Sakin kalıp dinleyici pozisyonunda hareket ederseniz gerçekleri görme adına verimli bir gün geçirebilirsiniz.

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17 Ağustos İkizler burcu yorumu

Gelişmiş hayal dünyanız bugün sizleri uzak diyarlara götürebilir. Zihniniz bazı olayları net bir şekilde algılayamayabilir. Anlık dalgınlıklara karşı dikkatli olmalısınız. Aklınızda şüphe varsa harekete geçmemeyi seçebilirsiniz. Sevgi, şefkat isteğiniz artabilir.

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17 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Beklenmedik projelerle karşılaşabileceğiniz bir gün içerisindesiniz. Şartların gerçeklik payını bekleyip oluştuktan sonra harekete geçmelisiniz. Bazı konular da fikir alışverişi içerisinde olabilirsiniz. Konuşmalar neticesinden sonra yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

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17 Ağustos Aslan burcu yorumu

Şimdiye kadar imkânsız gerçekleşmez diye düşündüğünüz olaylar bugün çözüme kavuşabilir. Hiç bu yönde gerçekleşme umudunuz olmasa bile mucizelere olan inancınız sonuca ulaşmanızda en büyük destekçiniz olarak hayatınıza dokunuşlar yapmakta. Bugün üzerinize gelen konular yüzünden oldukça bunalmış hissedebilirsiniz. Kendinize mola vererek zaman geçirmelisiniz.

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17 Ağustos Başak burcu yorumu

Aşk ilişkileriniz de bazı yön arayışları içerisine girebileceğiniz bir gün. Yeni fırsatlar bekliyorsunuz, belki o fırsatlar bugün sizlere doğru geliyor olabilir. Acele karar vermekten kaçınmalısınız. Değişiklikler sizin için kolay olmuyor. Zamana bırakmalı ve planlı şekilde kararlar almalısınız.

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17 Ağustos Terazi burcu yorumu

Maddi beklentileriniz doğrultusunda olaylarla karşılaşabilirsiniz. Acele kararlar verip yanılma payınız yüksek, dikkatli olmanızda yarar vardır. Çevrenizde sizleri maddi kayıplara doğru sürükleyecek fikirlere karşı dikkatli olmalısınız. Olayları kendi düşüncelerinizden de sorgulamayı unutmamalısınız.

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17 Ağustos Akrep burcu yorumu

Hayatınız içerisinde yer alan insanlarla ilgili fikir uyuşmazlığı içerisine girebileceğiniz bir gün. Bu tartışmalar da geri çekilmek yerine elinizdeki verilerle kendi düşüncenizin haklılık payını savunmayı seçmelisiniz. Eleştiri yapmak ve beğenmediğiniz özellikleri dile getirmek için doğru bir gün olmayabilir. Kenarda izlemek sizin için daha yapıcı olabilir.

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17 Ağustos Yay burcu yorumu

Bugün çok özel bir gün, sizin eski siz olmadığınızı fark edeceksiniz. Çevrenizdeki hiç kimseye de artık yeni bir siz olduğunu kanıtlama çabası içinde olmayacağınızı söyleyebiliriz. Yeni farkındalıklar kazanarak ilişkilerinizde değişikliğe gidebilirsiniz. Sabrınız sınanıyor olabilir.

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17 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Çevrenize yaydığınız pozitif enerji sayesinde bugün güzel gelişmelerle güne başlayabilirsiniz. Geçmişi geride bırakarak yeni gelişmelere ayak uydurmalısınız. Hayatın avucunuzdan akıp gitmesine müsaade etmeyin. O cesaret içinizde kendinize güvenin ve ilerleyin. Çevreniz tarafından dinlenmiyorsunuz gibi bir hisse kapılabilirsiniz. Aslında gerçek sizin gördüğünüz gibi olmayabilir.

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17 Ağustos Kova burcu yorumu

Yakın aile ve sosyal çevrenizden ani beklenmedik tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Özgüveniniz sarsılmış olabilir. Sakin ve bir tavır sergileyerek anlayış içerisinde olayları yatıştırabilirsiniz. Felsefi bir yaklaşım sizin hayatın başlangıcı ve sonu hakkında düşünmeye sevk edebilir. Güzel bir sessiz ortamda sizi rahatlatıcı bir kitap okumak iyi gelecektir.

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17 Ağustos Balık burcu yorumu

Hassas doğanız bugün incinmeye oldukça müsait olabilir. Geçmiş kırgınlıklar, kabuk bağlayıp da hala kanayan yaralarınızın üzerine fazla gitmeden kendinizi iyileştirmeye odaklanmalısınız. Gelecek endişesi sizleri umutsuz bırakıyor gibi oluyorsanız da su akar yolunu bulur merak etmeyin. Sadece sabırlı yolunuza devam edin siz.

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