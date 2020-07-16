Günlük Burç Yorumları: 16 Temmuz Perşembe Günlük Burç Yorumları

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Bugün öyle ya da böyle giden işlerinizin aniden değişime gitmesine çok fazla üzülmeyin. Bunun sizde güvensizlik yaratmasına da izin vermeyin.

16 Temmuz Koç burcu yorumu

Hayatınızda yeniliklere yer açarak enerjinizi yeniden güçlendirmek isteyebilirsiniz. Aklınızdaki kişinin güvenini kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Bazen içsel olarak daraldığımızı ve işin içinden çıkamadığımızı düşünebiliriz. Bunları aşmaya çalışın.

16 Temmuz Boğa burcu yorumu

İlişkilerde yeni başlangıçlara yelken açabilirsiniz. Sorun yaşadığınız ilişkinizi sonlandırabilir ve size değer veren kişiyle birlikte olmak isteyebilirsiniz. Mantıklı kararlar almak ve bunları uygulamak adına da verimli gündesiniz.

16 Temmuz İkizler burcu yorumu

Aile bireylerinizle olan ilişkinizde önemli gelişmeler yaşanırken üzerinizdeki gerginliği onlara yansıtmamalısınız. Partnerinize karşı gösterdiğiniz duygusal iniş ve çıkışlara da dikkat etmelisiniz. Bugün kararlarınızı yeniden gözden geçirin.

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16 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Geçmişte yaşadığınız ilişkinizin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Eski defterleri açmamanız doğru olmayabilir. Finansal gelirlerinizin düzensizliği ya da borç ve alacak kaygısı sizlerin gündeminizi meşgul edebilir. Bugün sizin için bütün olumsuz duygulardan ve negatifliklerden kurtulma zamanı olmalıdır.

16 Temmuz Aslan burcu yorumu

Kariyerinizle ilgili beklemediğiniz bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Yeni tanışacağınız insanlarla kuracağınız diyaloglar sayesinde yeni projeler ortaya çıkarabilirsiniz. Bugün hedeflerinizde kararlı olmalısınız.

16 Temmuz Başak burcu yorumu

Ailenizle aranızdaki küslükleri veya yanlış anlaşılmaları giderip kendinize huzurlu ve sakin bir yön belirlemek isteyebilirsiniz. Bununla ilgili vereceğiniz karar sizi oldukça rahatlatacaktır. Arkanızda olumsuz ve sorunlu şeyler bırakmamaya özen gösterin. Bugün her zamankinden daha hoşgörülü olmalısınız.

16 Temmuz Terazi burcu yorumu

Unutkanlıklara ve yanılgılara karşı dikkat etmeniz gereken bir gün. Yapmanız gereken sorumlulukları ertelemek sizlere daha fazla sıkıntıya sokabilir. Önceliklerinizi ve sınırlarınızı belirlemeniz gerekmektedir.

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16 Temmuz Akrep burcu yorumu

Geçmişte bıraktığınız bazı konularla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Finansal anlamda yaşadığınız sorunların sebeplerini bulabilirsiniz. Ancak harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

16 Temmuz Yay burcu yorumu

Ailenizle üzerinize düşen sorumluluklarınız yüzünden bazı tartışmalar yaşayabilir ve onların fikirleri doğrultusunda hareket etmek istemeyebilirsiniz.

16 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Yaşamınızda sizi yoran bütün olaylardan uzaklaşıp kafa dinlemek istediğiniz bir gün olabilir. Kendinizi duygusal anlamda her şeyden arındırmak için doğru bir zaman.

16 Temmuz Kova burcu yorumu

Sorumluluklarınızı paylaştığınız dostlarınız ya da aile bireyleri ile ilgili bazı restleşmeler söz konusu olabilir. Bugün duyduklarınız karşısında şaşırabilirsiniz.

16 Temmuz Balık burcu yorumu

Yakın çevrenizle ilgili istenmeyen birtakım sorunlar yaşayabilirsiniz. Geçmişi tekrar konuşmak yerine uzlaşmacı bir tavır içinde sorunları çözmelisiniz.