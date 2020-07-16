Günlük Burç Yorumları: 16 Temmuz Perşembe Günlük Burç Yorumları
"Uzman Astrolog Aygül Aydın 16 Temmuz günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 16 Temmuz Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 16 Temmuz'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 16 Temmuz 2020 Perşembe günü burç yorumlarınız..."
Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Bugün öyle ya da böyle giden işlerinizin aniden değişime gitmesine çok fazla üzülmeyin. Bunun sizde güvensizlik yaratmasına da izin vermeyin.
16 Temmuz Koç burcu yorumu
Hayatınızda yeniliklere yer açarak enerjinizi yeniden güçlendirmek isteyebilirsiniz. Aklınızdaki kişinin güvenini kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Bazen içsel olarak daraldığımızı ve işin içinden çıkamadığımızı düşünebiliriz. Bunları aşmaya çalışın.
16 Temmuz Boğa burcu yorumu
İlişkilerde yeni başlangıçlara yelken açabilirsiniz. Sorun yaşadığınız ilişkinizi sonlandırabilir ve size değer veren kişiyle birlikte olmak isteyebilirsiniz. Mantıklı kararlar almak ve bunları uygulamak adına da verimli gündesiniz.
16 Temmuz İkizler burcu yorumu
Aile bireylerinizle olan ilişkinizde önemli gelişmeler yaşanırken üzerinizdeki gerginliği onlara yansıtmamalısınız. Partnerinize karşı gösterdiğiniz duygusal iniş ve çıkışlara da dikkat etmelisiniz. Bugün kararlarınızı yeniden gözden geçirin.
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16 Temmuz Yengeç burcu yorumu
Geçmişte yaşadığınız ilişkinizin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Eski defterleri açmamanız doğru olmayabilir. Finansal gelirlerinizin düzensizliği ya da borç ve alacak kaygısı sizlerin gündeminizi meşgul edebilir. Bugün sizin için bütün olumsuz duygulardan ve negatifliklerden kurtulma zamanı olmalıdır.
16 Temmuz Aslan burcu yorumu
Kariyerinizle ilgili beklemediğiniz bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Yeni tanışacağınız insanlarla kuracağınız diyaloglar sayesinde yeni projeler ortaya çıkarabilirsiniz. Bugün hedeflerinizde kararlı olmalısınız.
16 Temmuz Başak burcu yorumu
Ailenizle aranızdaki küslükleri veya yanlış anlaşılmaları giderip kendinize huzurlu ve sakin bir yön belirlemek isteyebilirsiniz. Bununla ilgili vereceğiniz karar sizi oldukça rahatlatacaktır. Arkanızda olumsuz ve sorunlu şeyler bırakmamaya özen gösterin. Bugün her zamankinden daha hoşgörülü olmalısınız.
16 Temmuz Terazi burcu yorumu
Unutkanlıklara ve yanılgılara karşı dikkat etmeniz gereken bir gün. Yapmanız gereken sorumlulukları ertelemek sizlere daha fazla sıkıntıya sokabilir. Önceliklerinizi ve sınırlarınızı belirlemeniz gerekmektedir.
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16 Temmuz Akrep burcu yorumu
Geçmişte bıraktığınız bazı konularla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Finansal anlamda yaşadığınız sorunların sebeplerini bulabilirsiniz. Ancak harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.
16 Temmuz Yay burcu yorumu
Ailenizle üzerinize düşen sorumluluklarınız yüzünden bazı tartışmalar yaşayabilir ve onların fikirleri doğrultusunda hareket etmek istemeyebilirsiniz.
16 Temmuz Oğlak burcu yorumu
Yaşamınızda sizi yoran bütün olaylardan uzaklaşıp kafa dinlemek istediğiniz bir gün olabilir. Kendinizi duygusal anlamda her şeyden arındırmak için doğru bir zaman.
16 Temmuz Kova burcu yorumu
Sorumluluklarınızı paylaştığınız dostlarınız ya da aile bireyleri ile ilgili bazı restleşmeler söz konusu olabilir. Bugün duyduklarınız karşısında şaşırabilirsiniz.
16 Temmuz Balık burcu yorumu
Yakın çevrenizle ilgili istenmeyen birtakım sorunlar yaşayabilirsiniz. Geçmişi tekrar konuşmak yerine uzlaşmacı bir tavır içinde sorunları çözmelisiniz.