Günlük Burç Yorumları: 16 Temmuz Cuma Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Geçmişi kefeye koymayı bırakın!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Bugün ilişkilerinizde denge ihtiyacı hissedeceksiniz. Bu sefer denge bulmak her zamankinden zor olabilir.



Bazı beklentileriniz karşılanmayabilir ve geçmişin hesaplaşmaları sizi zorlayabilir. Sakin olun ve kendinizi frenleyin!

16 Temmuz Koç burcu yorumu

Önceliğiniz kendiniz olursa olaylar daha farklı çözülebilir, kendinizi önemseyin!

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16 Temmuz Boğa burcu yorumu

Çalışma hayatınızda aşırı duygusal tepkiler verebilirsiniz. Dengede kalmaya çalışmalısınız.

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16 Temmuz İkizler burcu yorumu

Egosal davranışlarda bulunmaları sizin sabrınızı zorlasa da süreci saygı çerçevesi içinde yönetebilmelisiniz.

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16 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Ailenize karşı hassas davranışlarınız olabilir. Yanlışları düzeltmek isterken aşırı baskıcı olabilirsiniz.

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16 Temmuz Aslan burcu yorumu

İletişiminize duygularınız hükmediyor. Kararsızlığınız sizleri zorda bırakabilir.

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16 Temmuz Başak burcu yorumu

Alışverişe kendinizi kaptırabilir ve fazla harcama yapabilirsiniz. Kendinizi frenlemeyi öğrenmelisiniz.

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16 Temmuz Terazi burcu yorumu

Net bir karar vermeden önce iyice düşünmeli, orta yolu bulmaya çalışmalısınız.

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16 Temmuz Akrep burcu yorumu

Lütfen her şeyi enine boyuna düşünüp net bir sonuca bağlayın.

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16 Temmuz Yay burcu yorumu

Ne kadar istemezseniz de eninde sonunda enerjiniz fark edilecek ve ortamın vazgeçilemeyen kişisi olacaksınız.

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16 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Verdiğiniz her kararın altının dolu olduğunu karşı tarafa göstermelisiniz.

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16 Temmuz Kova burcu yorumu

Anlaşılmadığınızı düşünerek yeni bir maceraya atılmak i̇steyebilir ve yanlış kararlar alabilirsiniz.

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16 Temmuz Balık burcu yorumu

Maddi olanaklarınızın artması iş konusunda sizi daha fazla motive edebilir.

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