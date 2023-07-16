Günlük Burç Yorumları: 16 Temmuz 2023 Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Olduğu gibi kabul et.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Bazen dönüşüme direnmek değil hayatı olduğu gibi kabul etmek gerekir. Farkındalık ve cesaretin olmadığı yerde hayatın kendi akışında travmatik dönüşümler meydana gelebilir. Dönüşmek yaşam mücadelesinin bir parçası olur ki bu süreçten sağlam çıkmak iyileşmek demektir. İnsan sadece kendisi isterse dönüşebilir, bir başkası tarafından sadece koşullandırılabilir ama dönüştürülemez.

Motivasyon Sözü: “Söyle, yüreğinde saklama. Tedavi olmak istiyorsan, yaranı açmalısın.” Boethius

16 Temmuz Koç burcu yorumu

Bugün yoğun hisleriniz ve sezgileriniz size mantığınıza kulak verme konusunda zorluk çıkarabilir.

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16 Temmuz Boğa burcu yorumu

Oldurmaya çalıştığınız, ısrarcı olduğunuz konular günün sonunda sizi yaralar insanları da hayatınızdan uzaklaştırır.

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16 Temmuz İkizler burcu yorumu

İş konusunda bazı detayları yeniden şekillendirmeniz gerekebilir.

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16 Temmuz Yengeç burcu yorumu

İradenizi kontrol etmekte, sağlam kararlar almakta zorlanabilirsiniz.

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16 Temmuz Aslan burcu yorumu

Bugün eskiye dair ne varsa vedalaşmalı, hayatınızda yeni bir şeyler yaşamak için bunlara zemin hazırlamalısınız.

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16 Temmuz Başak burcu yorumu

Arkadaş çevresi konusundaki seçiciliğiniz bazen abartılı ve gereksiz olabilir.

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16 Temmuz Terazi burcu yorumu

Her zaman belirli bir plan dahilinde ilerlemek zor olacaktır.



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16 Temmuz Akrep burcu yorumu

Mutlu hissetmenizin önündeki engelin mutluluğu başka yerlerde aramak olduğunu bilmelisiniz.

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16 Temmuz Yay burcu yorumu

Bir şeylerden çekinmek sizi olduğunuz yere ve duruma mahkum edebilir.

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16 Temmuz Oğlak burcu yorumu



Beklentilerinize göre ilerlemeyen durumlar söz konusu olduğunda kalıp yargılarınıza göre hareket edebilirsiniz.

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16 Temmuz Kova burcu yorumu

Sağlık kontrollerinizi aksatmamaya, beslenme düzeninizi dengede tutmaya devam etmenizde fayda var.

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16 Temmuz Balık burcu yorumu

Hayattan keyif almaktan uzaklaşmayın.

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