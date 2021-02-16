Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Başarmak zor olabilir ama önemli olan zoru başarmaktır.

Ay Koç burcunda ilerliyor. İsteklerinizle ihtiyaçlarınız arasında bir denge kurmalısınız. Ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Nereye gittiğinize bakmayın, baktığınız yere gidin. Gün içinde bunu başarmak zor olabilir. Ama asıl önemli olanın zoru başarmak olduğunu fark etmeniz gerekiyor. Elinizdeki imkan ve koşullarda neler yapabileceğinizi iyi bilirseniz bunları daha iyi noktalara getirmeniz mümkün. Biraz sabırlı olmalı ve özveriyle hareket etmelisiniz.

16 Şubat Koç burcu yorumu

Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabileceğiniz bir gün olabilir. Kendinizi ifade etmek isterken öfkeli söylemlerden sakınmalısınız.

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16 Şubat Boğa burcu yorumu

izli olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu olayların ortaya çıkması öfkenizi artıracaktır.

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16 Şubat İkizler burcu yorumu

Kendinizi bulunduğunuz ortama kolayca adapte edebiliyorsunuz ama bunu yaparken her aklınıza geleni ifade etmek iyi bir fikir olmayabilir. Konuşmadan önce iyi düşünmelisiniz.

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16 Şubat Yengeç burcu yorumu

Enerjinizin yüksek olabileceği bir gündesiniz. Kariyer alanınızda projelerinizi kısa sürede tamamlayarak sizden beklenilmeyen bir davranış ortaya koyabilirsiniz.

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16 Şubat Aslan burcu yorumu

Kısa ve tedbiri elden bırakmayacağınız tatil organizasyonu yapabilirsiniz. Önceliğiniz daha önce de size iyi gelen alanları tercih etmek olabilir.

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16 Şubat Başak burcu yorumu

Gizli kalmış konuları yeniden ortaya çıkarmak için adım atabilirsiniz. Merakınız eski defterleri yeniden açabilir.

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16 Şubat Terazi burcu yorumu

Ortaklarınızla aranızda gergin konuşmalar geçebilir. Güdüsel hareket etmeden önce görüşmenin sonunu beklemelisiniz.

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16 Şubat Akrep burcu yorumu

Sağlığınızı ihmal ediyor olabilirsiniz. Yoğun temponuzda uyarı veren bedeninize karşı dikkatli olmalısınız.

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16 Şubat Yay burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye doğru adım adım yürüyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişiyle aranızdaki iletişim ve duygusal çekim sizi destekleyecektir.

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16 Şubat Oğlak burcu yorumu

Yorulduğunuzun ve ama bir yandan da devam etme isteği kafanızı karıştırıyorsa zamanınızı bu iki seçeneği dengeleyecek şekilde yeniden planlayabilirsiniz.

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16 Şubat Kova burcu yorumu

Yeniliklere adım atmadan diğer işlerinizi tamamlamış olmak ilerisi için daha rahat hareket etmenizi sağlayacaktır.

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16 Şubat Balık burcu yorumu

Duygusal dalgalanma yaşayabilirsiniz. İçsel huzurunuzu koruyamadığınız sürece kendinizi ifade ediş tarzınız eksik kalacaktır.

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