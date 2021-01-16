Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Cumartesi Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Ne verirseniz size o gelir.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Ruhsal anlamda kendinizi arındırmak isterken, karşınızdaki insanlara karşı aşırı verici olmanız bazı sorunları beraberinde getirebilir. Dengeyi tutturmak ve kendinden ödün vermeden ilişki kurmak önemli! Yakın çevrenizdeki insanların bu konudaki yaşadıklarınızdan kendiniz pay çıkarabilirsiniz. Farklı yapılan bir şeyler muhakkak vardır. Eğer yoksa da siz bu farkı yaratan olmalısınız. Nasıl ki siz bir arada olduğunuz insanlardan bir şeyler kapıyorsanız onlar da kapacaktır. Durum böyleyse siz de bu durumu önce kendinizin sonra da çevrenizin hayrına olacak şekilde değiştirebilirsiniz.

16 Ocak Koç burcu yorumu

Yalnızlığı kaçış olarak değerlendirmek yerine hayatınıza bir dinlenme molası veriyor gibi düşünmelisiniz.

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16 Ocak Boğa burcu yorumu

Sıkışmışlık hissi ile dolu olabileceğiniz bir gün. Bedeninizin ve ruhunuzun sıkıştığı bugün kendinize sosyal platformlarda hobiler edinerek tamamlayabilirsiniz.

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16 Ocak İkizler burcu yorumu

Katılmanız gereken sosyal platformlar şu an içinde bulunulan koşullar nedeniyle gerçekleşmeyebilir. Elinizde olmayan durumlar için kendinizi yersiz üzüntüler içerisine sokmamalısınız.

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16 Ocak Yengeç burcu yorumu

Hayata yanlış bir penceren baktığınızı düşünebilirsiniz. İçinizdeki sorgulamaları abartmadan yaşam felsefenize odaklanmalısınız.

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16 Ocak Aslan burcu yorumu

Başkalarının gözündeki değerinizi öğrenmek isteyebilirsiniz. Rahatsızlık duyduğunuz bazı davranışlardan dolayı elemek istediğiniz kişiler olabilir.

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16 Ocak Başak burcu yorumu

Duygularınızı partnerinize açtığınızda beklemediğiniz olumlu bir tepki ile karşılaşabilirsiniz. Uzun zaman önce söylemek isteyip de vazgeçtiğiniz her konu zaman kaybı olarak düşünüp bu anı bozmayın.

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16 Ocak Terazi burcu yorumu

Günü dinlenerek geçirmek isteyebilirsiniz. Günlük sorumluluklarınızı farklı bir zamana kaydırarak molalar verebilirsiniz.

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16 Ocak Akrep burcu yorumu

Partnerinizle duygusal konuşmalar yapabilirsiniz. Alınganlık yaptığınızı düşünseniz de açıkça konuşmak ve çözüme ulaşmak ileride sorunların büyümesine engel olacaktır.

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16 Ocak Yay burcu yorumu

Hassas olduğunuz noktalardan biri ailenizdir. Günü ailenize zaman ayırarak tamamlamak isteyebilirsiniz.

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16 Ocak Oğlak burcu yorumu

Yakın çevreniz tarafından haksızlığa uğrayacağınız bazı olumsuz gelişmeler yaşanabilir. Cevabınızı hemen vermek yerine beklemeli ve olaya kimin müdahil olup olmadığını görmelisiniz.

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16 Ocak Kova burcu yorumu

Değer yargılarınızı duygularınızla harmanlayarak ifade ediyor olabilirsiniz. Hassas olduğunuz noktaları ifade etmekten çekinmeyin.

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16 Ocak Balık burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygusal olabilirsiniz. Önceliğin sizlere verilmesini istiyor fakat dile getirmekte tereddüt yaşıyorsunuz.

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