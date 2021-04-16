Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan Cuma Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

İstediğini söyleyen istemediğini duyar.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Duygularınız başka, aklınız bambaşka bir şey söylüyorsa, karar vermekte acele etmeyin. Güneş-Plüton Karesi ile kabul etmek istemediğiniz bazı gerçekler, aşırı duygusal davranmanıza ve hakikatten uzaklaşmanıza neden olabilir. Kendinize zaman tanıyın… Olayları sadece anlık hisleriniz yerine bugüne kadar geçen zamanın tamamıyla ele almalı ve sakinliğinizi korumalısınız. İstediğini söyleyene, istemediğini duyuran bu sistemde duymak ve yaşamak istediklerinize göre davranmanız sizi kazançlı çıkaracaktır.

16 Nisan Koç burcu yorumu

Yeni bir iş alanında sözleşme imzalamak üzere olabilirsiniz. Adım attığınız her organizasyonda kendiniz için özel bir başlangıç yapıyorsunuz.

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16 Nisan Boğa burcu yorumu

Yeteneklerinizi ortaya dökmek isteyebilirsiniz. Çevrenize kendini kanıtlamak ihtiyacı duyarken kişisel güveninizi bir başkasının onayına bırakmadan hareket etmeye çalışın.

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16 Nisan İkizler burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde hareketli bir gündeminiz olabilir. Enerjinizi sevdiklerinizle paylaşmak isterken bunu nasıl yapacağınız konusunda yine ilklere imza atabilirsiniz.

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16 Nisan Yengeç burcu yorumu

Yeni kararlar almanızın olası olduğu bir gündesiniz. Duygularınızı kontrol altına alıyor ve bu başlangıç için hazırlık yapıyorsunuz.

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16 Nisan Aslan burcu yorumu

Sosyal çevrenizden biri, beklenmedik bir şekilde size karşı ilgisi olduğunu dile getirebilir.

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16 Nisan Başak burcu yorumu

Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Ani gelişen olaylar karşısında hakimiyetinizi kaybettiğinizi ve bir çıkmazın içinde olduğunu hissetmeniz mümkün.

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16 Nisan Terazi burcu yorumu

Uzak ilişki istemediğinizi dile getirerek birlikteliğinizi sonlandırmaya gidebilirsiniz.

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16 Nisan Akrep burcu yorumu

Yeni bir finansal yatırım için harekete geçiyorsunuz. Uzman görüşü alarak ve araştırmalarını tamamlanarak doğru kararı verdiğinizi düşünüyorsunuz.

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16 Nisan Yay burcu yorumu

Yeni bir ortaklı iş için görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Aracı olan dostlarınız sayesinde farklı bir sektöre giriş yapıyorsunuz.

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16 Nisan Oğlak burcu yorumu

Çalışma ortamınızda yeni bir karar alarak alan değişikliğine gidiyorsunuz. Yeni atandığınız dalda ilk işiniz eksiklikleri tespit etmek olacaktır.

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16 Nisan Kova burcu yorumu

Hayatınızla ilgili yeni bir karar aşamasında olabilirsiniz. İlerleme yönünü çizdiğiniz konularda harekete geçiyorsunuz.

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16 Nisan Balık burcu yorumu

Aile kurmak için ilk adımı atıyorsunuz. Ailelerin ilk tanışma yemeğinde mutluluk sizinle olacaktır.

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