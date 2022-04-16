Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan 2022 Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

İlişkilerde dengeler değişiyor.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor ve saat 21.54’te Terazi burcunda 26 derecede bir Dolunay gerçekleşiyor. Hiç kimse için üzülmeye değmez. Seni üzen yıpratan şeyleri geride bırak. Yoluna devam et. Kendini keşfet. Dünya senin! Bugün zihinsel anlamda yorulmamak için daha sistemli çalışmalı ve neyi neden yapmanız gerektiğini bilerek hareket etmelisiniz. Sizi zora sokan durumlar karşısında öfkelenmek yerine daha kalıcı çözümler bulmalısınız. Farkında olmadan ya da boşvermişlik hissiyle attığınız her adım memnun olunmayacak sonuçlar doğurabilir.

Zaten zorlayıcı olan süreçleri kendiniz ve bir arada olduğunuz insanlar için daha da zorlaştırmamalısınız. Bundan kaçmaya değil tamamen kurtulmaya çalışın. Yarınları düşünün ve bugünün dakikalarına iyi bakın. Şimdi tek tek görünseler de sonunda koca bir gün ediyor ve içinde ne yaşanırsa yaşansın o amaca kavuşuyor, görevini yerine getiriyor. Dakikalardan öğrenecekleriniz var: Amacından sapmayan hiçbir yol kötü bir yere çıkmaz. Eski ilişkileriniz bu dönem oldukça önemli bir yer kaplayacak. Size çok derin yaralar açan ilişkilerle konuşmak bir yandan çok iyi gelirken diğer yandan bunun sert duyguları ile başa çıkmaya çalışacaksınız.

Motivasyon Sözü: Yeryüzündeki bütün sular birleşse de, bir gemi içine su almadıkça batmaz; Dünyanın bütün negatifliği birleşse de, batmamak sizin elinizde.anonim

16 Nisan Koç burcu yorumu

Duygularınızın içinize sığmadığı bir gündesiniz.

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16 Nisan Boğa burcu yorumu

Ailenize karşı abartılı davranışlar içerisinde olabilirsiniz.

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16 Nisan İkizler burcu yorumu

İletişiminizle göz dolduracağınız bir gündesiniz.

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16 Nisan Yengeç burcu yorumu

Korkularınızla başa çıkmakta zorluk çekebilirsiniz.

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16 Nisan Aslan burcu yorumu

Akrabalarınıza karşı aşırı duygusal tepkiler verebilirsiniz.

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16 Nisan Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygularınızı ifade ederken abartılı kelimelere başvuruyorsunuz.

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16 Nisan Terazi burcu yorumu

Çalışma alanınızda rutinlerinizi kontrol altına almak için duygularınıza yeni bir yön belirliyorsunuz.



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16 Nisan Akrep burcu yorumu

İkili ilişkileriniz ile ilgili yeni bir yön arayışında olabilirsiniz.

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16 Nisan Yay burcu yorumu

Yakın çevreniz ile diyaloglarınızda abartıya kaçıyorsunuz.

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16 Nisan Oğlak burcu yorumu

Özgüveninizi abartılı şekilde yansıtıyorsunuz.

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16 Nisan Kova burcu yorumu

Özgürlüğünüze fazlasıyla düşkün olabilirsiniz.

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16 Nisan Balık burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde yanlış anlaşılmaların üzerinde fazla duruyor olabilirsiniz.

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