Günlük Burç Yorumları: 16 Mayıs Pazar Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Her şeyin bir zamanı var.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor ve Mars gezegeniyle yakın temasına devam ediyor. Bir insanın gerçek yaşam amacı paylaşmak olmalıdır. Bunun en güzel örneği doğadır. Doğa sadece verir ve büyür.

En mutlu insanlar 'verici' insanlardır, şikâyet edenler değil. Hayatınızda bazı dengelerin yetersiz ve faydasız olduğunu düşündüğünüzde paylaştıklarınızı düşünün. Elinizle yaptığınız ve yapmadığınız her şey bu dengelerin asıl mimarıdır. Bir şeylerin sizin için de geçerli olmasını istiyorsanız o koşulları sizin de sağlamanız gerekir. Hiçbir şeyin tek taraflı olmadığını, bazen çalışması gereken tarafın kendiniz olduğunu düşünerek değerlendirmelisiniz.

16 Mayıs Koç burcu yorumu

Gizli kalan bazı meselelerin sizi geriye götürmesine izin vermiyorsunuz.

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16 Mayıs Boğa burcu yorumu

Kardeşleriniz ile duygusal gerilimler yaşayabilirsiniz. Olaylara sizin açınızdan bakmamaları sorunları büyütebilir.

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16 Mayıs İkizler burcu yorumu

Herkesi hak ettiği yere koymak hayatınıza yeni bir denge ve kaliteli ilişkiler getirecektir.

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16 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Daha önce kaçtığınız her konuyu artık konuşmak istiyorsunuz.

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16 Mayıs Aslan burcu yorumu

İçsel gerilimlerinizi yönetmekte zorlandıkça içinizde kötü bir birikim oluşuyor.

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16 Mayıs Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Artık daha güvenli ve şeffaf bir sürecin içinde olmak size sevginizi daha açıkça yaşama fırsatı verecektir.

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16 Mayıs Terazi burcu yorumu

Ağzınızdan çıkan sözler ileride size zor anlar yaşatabilir.

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16 Mayıs Akrep burcu yorumu

Yurt dışında olan akrabalarınız ile görüşebilirsiniz. Mesafeleri yok saymak bugünlerde kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

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16 Mayıs Yay burcu yorumu

Mevcut planlarınızı uygulamaya koyduğunuzda endişelerinizin yersiz olduğunu ve çözümün bir şeyler yapmaktan geçtiğini göreceksiniz.

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16 Mayıs Oğlak burcu yorumu

İnsanların hayatlarını ve mevcut sorumluluklarını göz önünde bulundurarak tavır sergilemelisiniz.

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16 Mayıs Kova burcu yorumu

Enerjinizi günlük rutin işlerinize ayırıyorsunuz.

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16 Mayıs Balık burcu yorumu

Partnerinize karşı duygusal baskı kurabilirsiniz. Onu böyle bir ruh haline düşürmek ve alttan almaya itmek sizi kısa vadede mutlu edebilir.

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