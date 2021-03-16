Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Bazen güvenli alanlar yürüyerek belirlenir.

Ay Koç burcunda ilerliyor ve saat 14.00’da Boğa burcuna geçiyor. İlişkide kederi, karamsarlığı ve hayal kırıklığını azaltmak için açılma ve iletişim zamanı. Kendinizi akışa bırakırken o akışta size nelerin ya da kimlerin eşlik etmesini istiyorsanız buna göre hareket etmelisiniz. Aklınızdakileri uygulamaya koymak, konuşmak, bir şeyleri artık başlatmanız için zemin ve şartların uygun olduğunuzdan emin olduğunuz anda yeteneklerinizi ve hislerinizi devreye koyun. Bazı güvenli alanlar beklemekle değil, yürüyerek bulduğunuz yerlerle oluşur. Bakış açınızı bu yönde geliştirirseniz günün sonunda yüzü gülen siz olabilirsiniz.

16 Mart Koç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizden dolayı haksızlığa uğrayabilirsiniz. Üzerinize gelmek isteyen kişilere karşı sakinliğinizi korumalısınız.

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16 Mart Boğa burcu yorumu

Hayatınıza aniden girmek isteyen biri olabilir. Güveninizin kazanılması için bir şans verebilir ve yeni bir ilişkinin kapısını aralayabilirsiniz.

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16 Mart İkizler burcu yorumu

Toplum önünde fevri davranışlar sergileyebilirsiniz. Ani çıkışlarınız yanlış anlaşılmanıza yol açabilir.

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16 Mart Yengeç burcu yorumu

Günlük rutinlerinizin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Kendinizi ihmal ettiğinizi düşünerek günü tamamen kişisel alanınızı oluştururken tamamlayabilirsiniz.

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16 Mart Aslan burcu yorumu

Partnerinizin / eşinizin ailesiyle sorunlar yaşayabilirsiniz. Duyduğunuz rahatsızlığı kendi ailenizle paylaşmak istemeniz sorunu büyütebilir.

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16 Mart Başak burcu yorumu

Yatırımlarınızla ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Beklenmedik bu sorunlar planlarınızı değiştirmenizi gerektirebilir.

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16 Mart Terazi burcu yorumu

Ekip arkadaşlarınızla yaptığınız çalışmalarınızda bütün sorumluluğu üzerinize alıyor olabilirsiniz. Sahiplenme duygunuz size fazla yorgunluk olarak geri dönebilir.

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16 Mart Akrep burcu yorumu

Aşk hayatınızda geçmişten gelen korkularınızı yenmek adına kendinize yeni bir yol çizebilirsiniz. Sevginizi yaşamak ve yaşatmak adına geçmişin karanlığından kurtulmalısınız.

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16 Mart Yay burcu yorumu

Çalışma yaptığınız çevrede size karşı kötü niyetle yaklaşan kişiler olabilir. Planlarınızı ve işlerinizi paylaştığınız kişilerin gerçek niyetini öğrenerek paylaşımlarınıza devam edin.

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16 Mart Oğlak burcu yorumu

Fedakarlığın size güzellikler kazandırdığını görmek özgüveninizi tazeleyeceği gibi bu konulara bakış açınızı da değiştirebilir.

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16 Mart Kova burcu yorumu

İletişiminizin yoğun olacağı bir gündesiniz. Düşüncelerinizi ifade ederken duygularınızın da desteğini almalısınız. Bazı iş görüşmeleri veya kısa seyahatler iş yükünüzü arttırabilir.

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16 Mart Balık burcu yorumu

Kendi duruşunuzdan taviz vermemeli, kimin sözüne itimat etmeniz gerektiğini ve gösterilen referansların kaynağını iyi anlamalısınız.

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