Günlük Burç Yorumları: 16 Kasım Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Nasıl hatırlanmak istersen o kişi ol!

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Bugün düşüncelerinizi hayata geçirirken geleceğinizi de geçmişe bırakacaklarınızı da oluşturuyorsunuz. Bu nedenle, yaşananların muhasebesini yapıp, ders alın, ‘an’ın farkındalığıyla ve bilinçli seçimlerle hareket edin! Yaptıklarınız sizi yansıtsın. Her daim kendinizi anın farkındalığıyla yeniden dönüştürün.

16 Kasım Koç burcu yorumu

İş ortamınızda ortak projeler yaptığınız ekip arkadaşlarınızla iletişim konusunda sıkıntı yaşayabilir, tepki konusunda abartıya kaçabilirsiniz.

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16 Kasım Boğa burcu yorumu

Yeni tanışmalara açıksınız. Yabancı kişilerle kuracağınız diyaloglar ile yeni ortaklı projelere başlama fikri senkronize şekilde ilerleyebilir.

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16 Kasım İkizler burcu yorumu

Amaçlarınızı yanlış şekilde ortaya koyuyor olabilirsiniz.

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16 Kasım Yengeç burcu yorumu

Umutlarınızı yeniden filizlendirecek yeni bir tanışma yaşayacaksınız.

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16 Kasım Aslan burcu yorumu

Yoğunluğunuz nedeniyle yarım bırakmak zorunda kaldığınız işlerinizi iş arkadaşlarınız üstleniyor.

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16 Kasım Başak burcu yorumu

Kendinizi ifade etmekte zorlandığınız konuların farkına vararak dostlarınızdan size yardım etmelerini isteyeceksiniz.

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16 Kasım Terazi burcu yorumu

İkili ilişkinizde ani yön değişikliğine gitme kararı alıyorsunuz.



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16 Kasım Akrep burcu yorumu

Kardeşleriniz özellikle kız kardeşleriniz ile iletişiminiz yoğunlaşıyor.

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16 Kasım Yay burcu yorumu

Maddi güven arayışınız ortak iş yaptığınız kişiler tarafından sağlanıyor.

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16 Kasım Oğlak burcu yorumu

Ortak girişimlerinizde amaçlarınıza uygun hareket etmediğinizi fark edebilirsiniz.

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16 Kasım Kova burcu yorumu

Sürpriz aşk ilanı ile karşılaşabilirsiniz. Gizli kalmış duygular ortaya çıkabilir ve siz o an ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz.

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16 Kasım Balık burcu yorumu

Sosyal çevrenize yeni kişiler ekleniyor. Sevgi dolu oluşunuz kısa sürede arkadaş edinmenizi sağlıyor.

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