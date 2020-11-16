Günlük Burç Yorumları: 16 Kasım Pazartesi Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Konsantrasyonu toplayın.

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Bugün birkaç dakikanızı ayırın ve uzun vadeli bir planlama yap. Bu girişiminin sizi rahatlatacağına emin olabilirsiniz. Kendinizi daha planlı işler içine çekmeniz daha fazla işlerinizi kolaylaştıracaktır. Sizi aşan olayların içinde bulunmak bugün için doğru olmayabilir.

16 Kasım Koç burcu yorumu

Hayatınızda değişiklik yapmak ve heyecan katmak adına sizin tarzınıza uymayan bir alanı seçmeniz tutkularınızı hayata geçirecektir. Sosyal çevrenizde güzel işlere bugün imza atabilirsiniz.

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16 Kasım Boğa burcu yorumu

Duygularınıza göre hareket etmeniz yanlış karar almanıza neden olabilir. Bugün daha rasyonel bir akıl içinde olmayı seçin.

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16 Kasım İkizler burcu yorumu

Çalışma koşullarınızda bir takım yapacağınız iyileştirme çalışmaları bugün büyük başarılar elde etmenize yardımcı olacaktır. İlişkilerde ipleri germeden ilerleyin.

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16 Kasım Yengeç burcu yorumu

Sizleri tanımayan kişiler sorunlarınızın olduğunu düşünüyor olabilir. Kendinize başkasının gözünden bakabilirseniz asıl problemi fark edebilirsiniz.

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16 Kasım Aslan burcu yorumu

Yeni yatırım kaynakları seçiminde kusursuz beklentiler içerisinde olabilirsiniz fakat unutmamalısınız ki kazanç ve kayıp beraber hareket eden ikilidir. Risk alma seviyenizi belirlemelisiniz.

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16 Kasım Başak burcu yorumu

Takıntılı yaklaşımınız gündelik yaşantınızı zora sokuyor olabilir. Üstesinden gelemeyeceğinizi düşünüyorsanız psikolojik destek almayı denemelisiniz.

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16 Kasım Terazi burcu yorumu

Kendinizde değişim gücünü bulunca geçmişi kapatarak yeni bir hayata doğru adım atabilirsiniz. Yaşantınızda öncelik kendiniz olmalı ve kendi yönünüzü belirlemelisiniz.

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16 Kasım Akrep burcu yorumu

Duygularınız umut dolu oldukça her konuda olumlu sonuca ulaşabilirsiniz. Öfkeli ve kaba davranışlar sizleri daha da mutsuz edecektir.

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16 Kasım Yay burcu yorumu

İlişkilerde bazı durumları daha iyi yönetmeli ve önyargılı olmamalısınız. Geçmiş geçmişte kalmalı ve sizler ilerlemeye devam etmelisiniz.

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16 Kasım Oğlak burcu yorumu

Sıkışmış ruhunuz sabır diyerek nereye kadar gideceğini sorguluyor olabilir. Karanlıklar aydınlığa kavuşmak için birbirlerini kovalamaktadır. Sizlerin de aydınlık günleri gelecektir.

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16 Kasım Kova burcu yorumu

Olumlu düşüncelerinizi duygularınızla birleştirdiğinizde verimli projelerin mimarı oluyorsunuz. Bunu yapmaya devam edin.

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16 Kasım Balık burcu yorumu

Duygusal cevaplar vermek yerine konuya profesyonel yaklaşmalısınız. Çevrenize yansıttığınız pozitif enerji kıskanılıyor olabilir. Umudunuzu kırmak isteyenlere karşı dikkatli olmalısınız. Umut herşeydir.

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