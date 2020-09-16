Günlük Burç Yorumları: 16 Eylül Çarşamba Günlük Burç Yorumları

16 Eylül Koç burcu yorumu

Uzun zamandır yoğun çalışmalarınız ihmal ettiğiniz bazı sağlık problemlerinizi tetikleyebilir. Çalışma ortamınızda duygusal davranışlar sergileyebileceğiniz bir gün olabilir. Arkadaşlarınızla sıcak vakitler geçirmek isteyebilirsiniz. Partnerinizle iletişim de sorunlar yaşayabilirsiniz. Karşılıklı empati ve anlayışlı sevgi ile kolayca dengeyi yakalayabilirsiniz.

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16 Eylül Boğa burcu yorumu

Ruhunuza iyi gelen kişi size en yakın olandır. Güvenli ve rahat hissetmelisiniz. Değişime karşı olmadıkça topraktan yenidünya ya gelen bir fide gibi güneşe ve oksijene merhaba diyebileceğiniz bir zaman sizlerle olacaktır.

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16 Eylül İkizler burcu yorumu

Hayatınızla ilgili yeni kadersel başlangıçlar yapmak istiyor olabilirsiniz. Ruhunuzun gerekli bilgeliğe sahip olduğunu düşünseniz de istişare etmeden kararlar almamalısınız.

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16 Eylül Yengeç burcu yorumu

Bugün biraz daha ılımlı olmanız sizlere karşı bakış açısının değişmesine sebep olabilir. Fiziksel görünümünüzde değişiklik yapma kararı alabilirsiniz. Değer sizin içinizde unutmamalısınız.

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16 Eylül Aslan burcu yorumu

Alacağınız kararları istişareli almak sizleri daha ılımlı bir kişiliğe götürebilir. Onaylanma ihtiyacınızın yoğun olduğu bir gün içerisinde olabilirsiniz. Kendi değerinizi bir başkasının belirlemesine müsaade etmemelisiniz.

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16 Eylül Başak burcu yorumu

Takıntı yaptığınız konular da destek almayı deneyebilirsiniz. Ortaklı işleriniz var ise kurulan hayallerle değil de eldeki gerçek verileri dikkate alarak ilerlemeyi seçmelisiniz. Titiz yapınız sizlere yardımcı olacaktır.

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16 Eylül Terazi burcu yorumu

Bir bitiş yeni bir başlangıç için start görevi görmektedir. Karar alırken istişare ederek sonuca varmalısınız. Dengede kalabilmek sizler için çok önemlidir.

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16 Eylül Akrep burcu yorumu

Kendinizi ifade ediş tarzınızı değiştirmek çevrenizde sevilen kimliğinizi yeniden kazanmanızı sağlayacaktır. Hayallerinizi gerçekleştirmek için geri planda beklemek yerine harekete geçmeyi denemelisiniz.

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16 Eylül Yay burcu yorumu

Sıcak yüzünüzü saklamamalısınız. İletişim sorunları oldukça fazla olabilir. Sizler de sözünüzü sakınmıyor olabilirsiniz. Sakin kalmaya odaklanmalısınız.

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16 Eylül Oğlak burcu yorumu

Sorun sıkıntı sizleri bir üst basamağa taşımak içindir. Belirlediğiniz hedeflere doğru emin adımlarla yürüyorsunuz. Sabrın sonu selamettir unutmayın.

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16 Eylül Kova burcu yorumu

Gerçekleri de hesaba katarak ayağınızı yorganınıza göre uzatmalısınız. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Kendinizi feda etmekten alıkoymalısınız. Gerçekler sizin gördüğünüz gibi olmayabilir. Sonunda üzülmemek için yavaş hareket etmelisiniz.

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16 Eylül Balık burcu yorumu

Partneriniz size olan duygularında belli kararlar alabilir ve bu kararları sizinle paylaşabilir. İletişiminizin güçlü olduğu bir gün geçiriyor olabilirsiniz. Ortaklarınız sunumları sizin yapmanızı öneriyor olabilir.

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