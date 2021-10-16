Günlük Burç Yorumları: 16 Ekim Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Hayat çelişkilerle doludur!

Ay, balık burcunda ilerliyor ve gün içinde Venüs ile bir kare gerçekleştiriyor. Hayatın içinde kendi sorunlarınızı düşünmekten belki de çevrenizdeki problemlere yeterli yaklaşımları sergileyemediniz. Çevrenizle ilgilenin. Hayatını çelişkiler ve süprizlerle dolu olduğunu yani gerçekten paradokslarla dolu olduğunu kabullenmek gidişatınızı hızlandıracaktır.Bu paradoksları anlamayı ve kabullenmeyi seçerseniz eninde sonunda bir çıkış yolu bulursunuz.

16 Ekim Koç burcu yorumu

İlişkinizde dikkatli olmanız gereken bir gün, gergin konuşmalar yapmamaya özen göstermelisiniz.

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16 Ekim Boğa burcu yorumu

Evde ailenizle vakit geçirmek isteyebileceğiniz bir gün, dinlenerek kendinize zaman ayırıp enerjinizi yükseltebilirsiniz.

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16 Ekim İkizler burcu yorumu

Bugün hem ruhen hem fiziken değişmek için kendinize bir takım hedefler belirleyebilir ve bunları gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz.

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16 Ekim Yengeç burcu yorumu

Geçmişte yaşanmış olan olaylarla ilgili yeni bilgiler öğrenebilir ve olayların sizin bildiğiniz gibi olmaması sizi hayal kırıklığına uğratabilir.

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16 Ekim Aslan burcu yorumu

Arkadaşlarınızla yaşadıklarınız yüzünden onlarla aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz.

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16 Ekim Başak burcu yorumu

Bugün ilişkiniz de yaşadığınız sıkıntıyı, içinizde biriktirdiğiniz ve sizi inciten her şeyi partnerinizle açıkça konuşmak isteyebilirsiniz.

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16 Ekim Terazi burcu yorumu

Sakin ve yalnız kalıp kendinizle zaman geçirmek isteyebileceğiniz bir gün olabilir.



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16 Ekim Akrep burcu yorumu

Bugün partnerinizle gergin diyaloglar içinde olabilirsiniz.

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16 Ekim Yay burcu yorumu

Kendinizle vakit geçirmek için zaman özel zaman ayarlayın. Kendinizi, çevrenizi, hedeflerinizi her şeyi gözden geçirin.

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16 Ekim Oğlak burcu yorumu

Kendinizi ifade etmekte zorlanabileceğiniz bir gün olabilir.

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16 Ekim Kova burcu yorumu

Maddi beklentileriniz ile ilgili olumlu gelişmeler olabilir.

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16 Ekim Balık burcu yorumu

Tatil planları içinde olabilirsiniz.

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