Günlük Burç Yorumları: 16 Ekim Cuma Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Dengenizi kaybetmeyin.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor ve saat 22.00’da Yeni Ay gerçekleşiyor. Bugün parasal bir anlaşma yapmak, evi onarmak ya da kazancını arttıracak yöntemler düşünmek için doğru bir gün. Ama kendi içinizde çözemediğiniz ve sizin ayarınızı bozan şeyleri gündeme taşımak için çok doğru olmayabilir. Biraz daha sakin kalmayı deneyebilirsiniz. Öfkenize yenilmeyi ve sizi tuzağa çeken şeylerden uzak durun.

16 Ekim Koç burcu yorumu

Hata yapma riskine karşı gözlem yeteneğinizi devreye almalısınız. Sevgi ve aşka duyduğunuz özlem sizi zorluyor olabilir.

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16 Ekim Boğa burcu yorumu

Çalışma koşullarınızda aniden karar değişikliği yapmanız sizleri zor duruma sokabilir. Ayrıntılı inceleyip son kararı vermelisiniz.

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16 Ekim İkizler burcu yorumu

Ne istediğinize dair çevrenizdeki insanlara net olmalısınız. Öncelikle kendinizi rahat hissetmelisiniz.

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16 Ekim Yengeç burcu yorumu

Çok özlediğiniz bir dostunuzu bugün aramak için doğru bir gündesiniz. Sizi anlayan biriyle konuşmak iyi gelecektir.

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16 Ekim Aslan burcu yorumu

Öfkeli davranışlardan sakınarak gündelik yaşantınızda sakinliğinizi korumalısınız. Partneriniz sizlere destek olacaktır.

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16 Ekim Başak burcu yorumu

Ekonomik anlamda kendinizi kısıtlayıcı yatırımlardan şimdilik uzak durmanızda fayda olabilir. İş birliği içinde olduğunuz insanlarla bağlantılarınıza dikkat edin.

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16 Ekim Terazi burcu yorumu

Geçmişin hataları ile yüzleşirken geleceğinizi sağlam temellere oturttuğunuzun farkında olmalısınız.

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16 Ekim Akrep burcu yorumu

Yalan yanlış bilgilerle iftirada bulunanlar olursa onlarla hesaplaşmalarınızı hukuksal boyutlarda yapmanız doğru olacaktır.

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16 Ekim Yay burcu yorumu

Dengeli sözcük seçimi ve güçlü duruşunuz gözleri üzerinizde toplamaya yetiyor olacaktır.

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16 Ekim Oğlak burcu yorumu

Gündelik yaşanan aksaklıklar hazırladığınız projeyi zamanında teslim etmenize engel olamayacaktır.

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16 Ekim Kova burcu yorumu

Ruhunuz özgürlük arayışında olsa da kafes de sizlere özgürlüğün ne kadar paha biçilemez olduğunuz hatırlatacaktır.

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16 Ekim Balık burcu yorumu

İletişiminizde sorunlarla karşılaşmamak için ani fikir değişikliğinden kaçınmalısınız. Bugün karar vermemeniz daha doğru olacaktır.

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