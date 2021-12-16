Günlük Burç Yorumları: 16 Aralık Perşembe Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Sınır çizdiğiniz yer hayalleriniz değil geçmişiniz olsun.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve saat 23.43’te İkizler burcuna geçiyor. İlişkilerinizde bazı gerçeklerle yüzleşebilir, yeni kararlar alırken kırmızı çizgiler çizebilirsiniz. Kalbinizin sesini dinlemelisiniz ve anlık bir öfkeyle hareket etmemeniz gereken bir gündesiniz. Kalp kırıklıklarınızı doğru yönetemediğiniz sürece beklemediğiniz başka sorunlarla da mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden sebat etmeli ve sakin şekilde yol almaya çalışmalısınız.

16 Aralık Koç burcu yorumu

Çalışma ortamınızdaki diyaloglarınızda iletişim kurarken mesafeli yaklaşım sergiliyorsunuz.

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16 Aralık Boğa burcu yorumu

Eşinizin akrabalarına karşı soğuk davranışlarınız olacaktır.

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16 Aralık İkizler burcu yorumu

Yanlışlarınızı söyleyen yakınlarınıza sert cevaplarınız olacaktır.

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16 Aralık Yengeç burcu yorumu

Aşk hayatınızda iletişim sorunu yaşıyorsunuz.

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16 Aralık Aslan burcu yorumu

Üstlerinize karşı gelebilirsiniz.

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16 Aralık Başak burcu yorumu

Sosyal çevrenizde sözünüzün dinlenmesini istiyorsunuz.

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16 Aralık Terazi burcu yorumu

Ailenize karşı kendinizi gerginlik içinde bulabilirsiniz.



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16 Aralık Akrep burcu yorumu

Ticari ortaklıklarınızda kurallara uyulmadığı için karşı taraftan sert istekleriniz olacaktır.

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16 Aralık Yay burcu yorumu

Maddi birikiminizi yanlış yönlendirdiğinizi fark ediyorsunuz.

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16 Aralık Oğlak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde şeffaflık arıyorsunuz.

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16 Aralık Kova burcu yorumu

Gizli sırlar ortaya çıkıyor. Arkanızdan konuşulan gerçek düşünceleri öğreniyorsunuz.

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16 Aralık Balık burcu yorumu

Topluluk önünde sosyal çevrenizi eleştiri yağmuruna tutabilirsiniz.

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