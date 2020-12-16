Günlük Burç Yorumları: 16 Aralık Çarşamba Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Kendinizi sorumluluklarınıza adarken iddialı olmaya eğilimli olabilirsiniz. Bu başarılı olmak için önemli bir etken olabilir ama hırslarınız, beraberinizdeki insanlarla uyumlu olmanın önüne geçmemelidir. Çünkü asıl hedefiniz hayatınızı daha kaliteli bir hale getirmek. Bunu unutmayın.

16 Aralık Koç burcu yorumu

Aynı anda birçok işi tamamlarken kendinizi ihmal etmemelisiniz. Yoğunluk ve stres kaynaklı sağlık problemlerini önlemek için kendinize molalar oluşturun.

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16 Aralık Boğa burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde özensiz ve aceleci yaklaşımlar yerine kendinizi ve karşınızdaki kişiyi, ilişkinizin seyrini düşünerek hareket etmelisiniz.

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16 Aralık İkizler burcu yorumu

Kullandığınız kelimeler bazı yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. İçinde bulunduğunuz durum ne olursa olsun doğru ve sakin bir tavır sergilemelisiniz.

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16 Aralık Yengeç burcu yorumu

Mesafeli duruşunuz çalışma ortamınızda şüphe ve farklı gündemlere sebep olabilir. İnsanlardan onlardan habersiz uzak durmak yerine sizin için sorun olan durumları paylaşmanız umut vaad eden bir süreç oluşturacaktır.

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16 Aralık Aslan burcu yorumu

Mevcut planlarınızın ekonomik koşullarınızla uyumlu olması hedefinize daha kolay ilerlemenizi sağlayacaktır.

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16 Aralık Başak burcu yorumu

Titiz ve düzenli yanınız hayatınızı zorlaştırmak için değil kolaylaştırmak içindir. Bazen bu çizgiyi kaçırıyor olabilirsiniz.

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16 Aralık Terazi burcu yorumu

Zamanı doğru yönetemediğiniz anlarda ne zaman nerede olacağınızın dengesini kaybedebilir, bu gerilimi kelimelerinize de yansıtabilirsiniz.

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16 Aralık Akrep burcu yorumu

Sizi motive ettiğini ve koruduğunu düşündüğünüz gizem duygunuz, bazen yorgunluğunuzun asıl sebebi olabilir.

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16 Aralık Yay burcu yorumu

Hızlılığınız ve çok yönlülüğünüz yerini sabit ve yavaş hareketlere bıraktığında işleriniz aksayabilir.

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16 Aralık Oğlak burcu yorumu

Kendinize, çevrenize ve yaşam koşullarınıza karşı beslediğiniz olumsuz duyguların sizi daha fazla düşürmesine izin vermemelisiniz.

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16 Aralık Kova burcu yorumu

Herkesten gizlediğiniz duygularınızı günyüzüne çıkarmak isteyebilirsiniz. Anlaşılmamanın verdiği huzursuzluk yerine aklınızın ve ruhunuzun rahatlığını ön plana almalısınız.

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16 Aralık Balık burcu yorumu

Ailenizi ve sevdiklerinizi bazı sürprizlerle mutlu etmek size kendinizi iyi hissettiriyor. Ancak bu his, bir karşılık görmediğinizde yerini üzüntüye bırakabiliyor.

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