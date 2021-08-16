Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Pazartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

İyiyi ararsanız, bulacağınız şey kötü olmaz.

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Bazen hiçbir şey yapmamak, kendinizi tutmak, olaylara bulaşmamak ve sessiz kalmak önemli bir güçtür. Güçlü insanlar kendilerine saygı gösterilenlerdir, kendilerinden korkulanlar değil. İçinizdeki gücü keşfedin. Durmanın pes etmek olmadığını, bugün sizi bu noktaya getiren durumun aslında önemli ve iyi bir nedenden kaynaklandığını düşünmelisiniz. Günün sonunda ne düşünürseniz onun ödülünü alırsınız.

16 Ağustos Koç burcu yorumu

Yeni bir ilişki için ilk adımı atıyorsunuz. Duygularınızı daha iyi ifade edeceksiniz.

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16 Ağustos Boğa burcu yorumu

Olumlu olarak gitmesini planladığınız projelerinizde yaşanan aksilikler, bazı değişiklikler yapmanıza neden olabilir.

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16 Ağustos İkizler burcu yorumu

Duygu durumunuzdaki değişkenlik bugünkü planlarınıza da yansıyabilir.

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16 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Güvenliğinizi tehdit eden kişilere karşı öfkeli yüzünüzü gösterebilirsiniz.

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16 Ağustos Aslan burcu yorumu

Yeni bir finansal yatırım kaynağı girişiminiz olabilir. Araştırmalarınız neticesinde artık karar aşamasına gelebilirsiniz.

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16 Ağustos Başak burcu yorumu

Zorlayıcı durumlara rağmen kendinizi iyi ve şanslı hissedeceğiniz bir gündesiniz.

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16 Ağustos Terazi burcu yorumu

Enerjinizin yüksek olduğu bir gün olacaktır. İlişkileriniz hareket ve canlılık kazanıyor.

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16 Ağustos Akrep burcu yorumu

Gelir kaynaklarınız konusunda daha büyük çaplı çalışmalar yapabilirsiniz.

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16 Ağustos Yay burcu yorumu

Kendinize ve sevdiklerinize güzel zamanlar ayıracağınız bir gündesiniz.

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16 Ağustos Oğlak burcu yorumu

İçsel olarak rahatlayacağınız bir gün sizi bekliyor.

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16 Ağustos Kova burcu yorumu

Yeni bir iş size yeni bir hayatın kapılarını açabilir.

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16 Ağustos Balık burcu yorumu

Bugün bazı fikirleriniz, kendiniz ve sorumluluklarınız arasında bir çatışma yaşamanıza neden olabilir.

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