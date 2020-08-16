Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Pazar Günlük Burç Yorumları

16 Ağustos Koç burcu yorumu

Oldukça pozitif bir güne merhaba diyorsunuz. İştahınız da oldukça açık olacağı bir gün içerisindesiniz, sağlıklı besinleri tüketmeyi denemelisiniz. Seyahat planları yapıyor olabilirsiniz. Bu tatil sizi oldukça mutlu edecektir. Sorunlardan ve stresten birazcık uzaklaşmak nefes almanızı sağlayacaktır.

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16 Ağustos Boğa burcu yorumu

Aileniz veya akrabalarınız dan birileri yeni bir başlangıç yapabilir. Bu konuda sizinde desteğinizi istiyor olabilirler. Yardımcı olmak sizi de mutlu edecektir. İkili ilişkilerde ani parlamalara dikkat etmeniz de fayda vardır. Sakin kalmayı seçmelisiniz. Çalışma arkadaşlarınızla diyaloglarınız destekleyici ve öz güven sağlayıcı olabilir.

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16 Ağustos İkizler burcu yorumu

İletişim yoğunluğu olan bir gün geçiriyor olabilirsiniz. Aileniz, arkadaşlarınız, çevrenizle ortak iş birlikleri sizi oldukça motive ediyor. Aceleci olmadan, kararlarınızı iyi düşünüp uygulamalısınız. Gelir gider durumunuzu dengelemek istiyorsunuz, ama diğer taraftan alışveriş isteğine mani olamıyorsunuz.

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16 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Çevrenizdeki insanlardan iletişimsel destek alacağınız bir gün. Yeni insanlarla tanışmanıza vesile olabilirler, geleceğinizi kurmak adına olumlu bir zaman içerisindesiniz. Yarım kalan projelerinizi varsa iş hayatınızda onlar tamamlanmak için karşınıza gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmekte yarar vardır.

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16 Ağustos Aslan burcu yorumu

Çok ani haberler alabilirsiniz. Kariyer beklentileriniz gerçekleşiyor olabilir. Bu haberleri bir süre kimse ile paylaşmamanız sizin için garanti altına almak gibi değerlendirilebilir. Sevginiz şefkat göstermeniz saklamamanız gereken bir gün, siz korkmayın ki yeni aşklar size doğru gelebilsin.

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16 Ağustos Başak burcu yorumu

Şimdiye kadar kabullendiğiniz ikili ilişkilerinize artık dur diyeceğiniz bir gün. Sizi ruhsal olarak negatife çeken herkesle aranıza mesafe koymayı denemelisiniz. Açıkça rahatsız olduğunuz konuları dile getirerek telafi şansı verebilirsiniz.

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16 Ağustos Terazi burcu yorumu

Ortaklıklarda veya çalışma ortamınızda mesai arkadaşlarınızla birlikte proje hazırlığı içerisinde olabilirsiniz. Sakin kalarak yeni fırsatları da değerlendirmekte acele etmemelisiniz. Acele davranışlar hata yapmanıza kolaylık verebilir. Belki hafta sonu ve siz çalışmak zorundasınız. İleriye dönük bir başarı olarak bakarsanız kendinizi motive etmiş olursunuz.

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16 Ağustos Akrep burcu yorumu

Oldukça keyifli bir gün yaşıyor olabilirsiniz. Enerjiniz fazlasıyla yerinde bugün. İkili ilişkilerde uzun zamandır görüşmediğiniz, bağlantı kuramadığınız kişilerle görüşebilirsiniz. Yeni bir başlangıç ile size gelebilirler. Aile yaşantınızdaki sorunların kolaylıkla üstesinden gelebileceğiniz bir gün. Her konuda destekleyici etkiler altındasınız.

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16 Ağustos Yay burcu yorumu

Bugün gizlilik ile yürütülmesi gereken konular karşınıza gelebilir. Sırlarını size anlatmak isteyen dostlarınız olabilir. Sizin de taşımakta yorulduğunuz sırlarınız varsa yaşam içerisinde paylaşıp biraz olsun nefes almak isteyebilirsiniz. Ortaklık konularında yarar sağlamak için güzel bir gün. Yeni projeleriniz varsa destek görebilirsiniz.

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16 Ağustos Oğlak burcu yorumu

İletişimsel rahatsızlıkların çıkabileceği bir gün olabilir. Yalnız sizin de duymak istemediğiniz sözcükleri kullanmamanız gerekir. Size yapılmamasını istediğiniz davranışları siz de sergilemeye devam ettikçe kısır döngü devam edecektir. Eleştirmek yerine empati kurunca daha sakin yaklaşmanız olasıdır.

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16 Ağustos Kova burcu yorumu

Aşk konusunda hayatınızda değişiklik getirebilecek olaylar yaşayabilirsiniz. Aşırı tevazunun da yanlış olduğunun farkına varmalısınız. Hayatın kendisi denge üzerine kurulu ve karşıdaki insandan beklentiyi az tutup merhametle yaklaşma günü. Sizi anlamayan insanlara karşı fazla açıklayıcı olmayın.

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16 Ağustos Balık burcu yorumu

Beklediğiniz ailevi düşünceleriniz istediğiniz gibi gerçekleşmeyebilir. Sabır göstererek tekrar denemeyi seçmelisiniz. Finansal olaylar yüzünden kırıcı olmamaya çalışın ve alınganlık yapmadan sorunları nasıl çözerim diye düşünerek ilerlemeyi seçmelisiniz. Zorlayıcı şartlar yaratmadan pozitif bakış açısıyla ilerleyin.

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