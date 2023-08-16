Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Kendi işinize bakın.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Saat 12.37’de Aslan burcunda 23 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Aslında bu Yeni Ay senin kim olduğun gerçeğine yeniden uyum sağlaman gerektiğini söylüyor. Ne kadar cesursun ne kadar kararlısın ve ne kadar kendi kimliğinin farkındasın? Ne kadar neşeli olursan o kadar güçlü görüneceksin! Çevrendeki insanlara karşı güçlü durmak istiyorsan neşeni tekrar kazan ve daha neşeli bir hal içinde ol.

Motivasyon Sözü: “Başarılı insan, şansı olan ve onu kullanan kişidir.” Roger Babson

16 Ağustos Koç burcu yorumu

Bugün koşullar ne olursa olsun sizi her zaman ayakta ve hayatta tutacak bir neden bulun ve onu bir rutin haline getirin.

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16 Ağustos Boğa burcu yorumu

Aile ortamındaki sorunları çözebilmek adına kendinizden feragat edebilirsiniz.

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16 Ağustos İkizler burcu yorumu

Kendinizi her manada dinç tutmak adına bugün alacağınız kararlar ve bunları uygulayacak alanlara sahip çıkın.

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16 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Kafanıza göre bir iş ya da imkan bulamadığınızı düşünebilirsiniz.

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16 Ağustos Aslan burcu yorumu

Bugün bir başlangıcın arefesinde olduğunuzu hissetmek için kendinizi prangalarınızdan kurtarıyorsunuz.

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16 Ağustos Başak burcu yorumu

Arka planda dönen konuları arkada bırakma kararı alıp kendi yolunuza bakmalısınız.

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16 Ağustos Terazi burcu yorumu

Bugüne kadar beklediğiniz için kaybettiğinizi düşündüğünüz her şeyin ellerinizde olduğunu görebilirsiniz.



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16 Ağustos Akrep burcu yorumu

Çevrenizdeki ve ailenizdeki önemli ve otorite kadın figürlerinin konuşmaları bugün size ilham verebilir.

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16 Ağustos Yay burcu yorumu

Bugün sizin için bir ispat ve ilham günü olabilir.

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16 Ağustos Oğlak burcu yorumu



Bazen kurallarınızın sizi daralttığını görebilir ancak bunu görmezden gelebilirsiniz.

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16 Ağustos Kova burcu yorumu

Duygusal ve ticari ilişkiler konusunda bazı adımlar atmak isteyebilirsiniz.

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16 Ağustos Balık burcu yorumu

Harcama ve zamanı daha iyi yönetebilmek adına kendiniz için çalışmayı ihmal etmemelisiniz.

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