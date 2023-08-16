MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Astroloji Haberleri Astro Gündem Haberleri Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 16 Ağustos'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 16 Ağustos günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 16 Ağustos 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor, detaylı olarak anlattı. İşte 16 Ağustos 2023 Çarşamba günlük burç yorumları..."

Kendi işinize bakın.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Saat 12.37’de Aslan burcunda 23 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Aslında bu Yeni Ay senin kim olduğun gerçeğine yeniden uyum sağlaman gerektiğini söylüyor. Ne kadar cesursun ne kadar kararlısın ve ne kadar kendi kimliğinin farkındasın? Ne kadar neşeli olursan o kadar güçlü görüneceksin! Çevrendeki insanlara karşı güçlü durmak istiyorsan neşeni tekrar kazan ve daha neşeli bir hal içinde ol.

Motivasyon Sözü: “Başarılı insan, şansı olan ve onu kullanan kişidir.” Roger Babson

16 Ağustos Koç burcu yorumu

Bugün koşullar ne olursa olsun sizi her zaman ayakta ve hayatta tutacak bir neden bulun ve onu bir rutin haline getirin.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Ağustos Boğa burcu yorumu

Aile ortamındaki sorunları çözebilmek adına kendinizden feragat edebilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Ağustos İkizler burcu yorumu

Kendinizi her manada dinç tutmak adına bugün alacağınız kararlar ve bunları uygulayacak alanlara sahip çıkın.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Kafanıza göre bir iş ya da imkan bulamadığınızı düşünebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Ağustos Aslan burcu yorumu

Bugün bir başlangıcın arefesinde olduğunuzu hissetmek için kendinizi prangalarınızdan kurtarıyorsunuz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Ağustos Başak burcu yorumu

Arka planda dönen konuları arkada bırakma kararı alıp kendi yolunuza bakmalısınız.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Ağustos Terazi burcu yorumu

Bugüne kadar beklediğiniz için kaybettiğinizi düşündüğünüz her şeyin ellerinizde olduğunu görebilirsiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Ağustos Akrep burcu yorumu

Çevrenizdeki ve ailenizdeki önemli ve otorite kadın figürlerinin konuşmaları bugün size ilham verebilir.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Ağustos Yay burcu yorumu

Bugün sizin için bir ispat ve ilham günü olabilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Bazen kurallarınızın sizi daralttığını görebilir ancak bunu görmezden gelebilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Ağustos Kova burcu yorumu

Duygusal ve ticari ilişkiler konusunda bazı adımlar atmak isteyebilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

16 Ağustos Balık burcu yorumu

Harcama ve zamanı daha iyi yönetebilmek adına kendiniz için çalışmayı ihmal etmemelisiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi