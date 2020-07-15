Günlük Burç Yorumları: 15 Temmuz Çarşamba Günlük Burç Yorumları

Geçmişin gizemi tekrar canlanabilir.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Finansal anlamda bugün bir büyüme ve genişleme içinde olabilirsiniz. Hedefleriniz iyi para kazanmak ile ilgiliyse bununla ilgili girişimler için ideal bir zaman. Geçmişte kalan bir şeyi bugün yakalama şansın olabilir. Bugün gizli gerçeklerin su yüzüne çıktığı ve özellikle de geçmişte çözülmemiş yarım kalan anılarınla karşılaşma durumların söz konusu olabilir. Duygusal anlamda üzerimizde tarif edilemeyen bir gerginlik hissedebilir, karar vermemiz gereken konularda başkalarına danışmanız gerekebilir.

15 Temmuz Koç burcu yorumu

Özel hayatınızda bencil bir tavır içinde olabilirsiniz. Karşı taraftan beklentilerinizin gerçekleşmesini ve verilen sözlerin yerine getirilmesini isteyebilirsiniz. Finansal anlamda bazı değişimler yapmak bugün aklınızı kurcalayabilir.

15 Temmuz Boğa burcu yorumu

Kariyeriniz adına üstleneceğiniz yeni ve önemli görevler sizi biraz endişelendirebilir. Nasıl yapacağınız konusunda endişelenmek yerine adım adım ilerlemelisiniz. Ya da yeni bir ilişki içine girmek adına bazı kararsızlıklar içinde olabilirsiniz.

15 Temmuz İkizler burcu yorumu

Yakın çevrenizden birinin gerçek yüzünü görebilir ve hiç ummadığınız yüzleşmelerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Herkese karşı bu fedakâr olmamalısınız. Çünkü artık yaptığınız seçimlerin sorumluluğunu üzerinize almayı öğrenmelisiniz.

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15 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Gizli kalmış bazı konular gün ışığına çıkabilir ve bu duruma tahammül etmek sizi biraz zorlayabilir. Özellikle evliliğiniz ya da ortaklıklarınızla ilgili konular karmaşık bir hal almış olabilir. Bazı krizler işlerin yoluna girmesi için gelişir. Bu yüzden korkmak yerine çözüme gitmeyi deneyin.

15 Temmuz Aslan burcu yorumu

Bugün hedeflerinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak adına endişelerinizi arka plana aldığınızda başarılı olabilirsiniz. Kendinize güvenerek ilerlemelisiniz. Arızalanan bazı elektronik eşyalarınızın bakımlarını yaptırmanız gerekebilir. Daha planlı olmayı seçmelisiniz.

15 Temmuz Başak burcu yorumu

Özel yaşamınızla ilgili kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Korkularınızdan uzak kalmalı ve kalbinizin sesini dinlemelisiniz. İçinizde bir parça sevgi hissediyorsanız bunu karşı tarafa sunmak sizi daha özgür kılacaktır.

15 Temmuz Terazi burcu yorumu

Bugün beklediğiniz bir haberle ilgili olumlu bir dönüş alabilirsiniz. Özel yaşamınızla ilgili yaşadığınız sorunları çözebilir ve ilişkinizi olumlu bir yönde değiştirebilirsiniz. Bir durumun iyi ya da kötü olması belki de doğru veya yanlış olması kıyaslamasına bugün gitmemelisiniz.

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15 Temmuz Akrep burcu yorumu

Bugün yaşadığınız bir krizi lehinize çevirerek güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Ufak tefek problemler çıksa da sükûnetle hepsini halledebilirsiniz. Yaptığınız seçimlerin sonuçlarına maruz kalırken kendinizi suçlamaktan vazgeçmelisiniz. Bugün orjinal fikirler ve yaratıcılık gerektiren işlerde mükemmel başarı sağlayabilirsiniz.

15 Temmuz Yay burcu yorumu

Geçmişte yaşadığınız bir ilişkideki sorunlar tekrar gündeme gelebilir. İlişkilerinizi gözden geçirmek için güzel bir gündesiniz. Evliyseniz bu durum evliliğiniz ile ilgili konularda söz konusu olabilir.

15 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Yakın çevreniz vasıtasıyla tanıştığınız kişilerden yeni teklifler alabilirsiniz. Ancak hemen karar vermemelisiniz. Düşüncelerinizi biraz daha kontrol etmelisiniz. Düşündüklerinizi eylem olarak hemen harekete geçirmek için uygun bir günde olmayabilirsiniz.

15 Temmuz Kova burcu yorumu

Eski bir arkadaşınızdan yeni bir haber gelebilir ve duygusal olarak kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. Artık önünüze bakmalı ve geçmişi geride bırakmalısınız. Bugün geçmişle gelecek arasında bir köşede kendinizi sıkıştırmamalısınız. Bugün ikili ilişkiler konusunda gereğinden fazla fedakarlık yaparak gücünüzün üstünde performans sergileyebilirsiniz.

15 Temmuz Balık burcu yorumu

Bugün sizi zorlayan birtakım durumlar olabilir. Kendinizi mutlu etmek için elinizden geleni yapmalısınız. Korkularınıza ve endişelerinize yenik düşmemelisiniz. Seviyorsanız açık ve net belli eden bir yön seçerseniz kendinizi çok huzurlu hissedeceksiniz. Maddi konuların ön planda olacağı ve bazı bütçe dengeleri sağlamanız gereken bir gündesiniz.