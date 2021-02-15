Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 15 Şubat'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 15 Şubat günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 15 Şubat Pazartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 15 Şubat Pazartesi günü burç yorumlarınız..."
Her hal geçicidir.
Ay Koç burcunda ilerliyor ve Chiron ile kavuşuyor. Bugün yakınlarınızın omzundaki yükleri almak sizi zorlayabilir. Her zaman haklı çıkmak zorunda değilsiniz. Sakin kalmayı seçin. Bir haksızlık acısı çekiyor olabilirsiniz. Yerine oturması gereken taşları, uygun zamanlarda ve uygun koşullarda taşımaya başlamalısınız. Ani ve dikkatsiz bir hareket nasıl ki belinize zarar verebilir, aynı şekilde aklınızın ve kalbinizin zarar görmemesi için de bundan kaçınmalısınız. Kendinize sık sık her halin geçici olduğunu, her şeyin değişebileceğini hatırlatın. Bu sayede bazı taşların yerine oturmasının daha kolay ve zahmetsiz olduğunu fark edeceksiniz.
15 Şubat Koç burcu yorumu
Kendinize olan güveniniz motivasyonunuzu yükseltecektir. İkili ilişkilerinizdeki başarınız ortaklarınız arasında ön plana çıkmanızı sağlayacaktır.
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15 Şubat Boğa burcu yorumu
Uzun süredir içinizde tuttuğunuz bazı duygular bir patlama noktasına gelebilir. Çevrenize karşı duyarlı olmak zor olacağı için gergin bir tavır sergileyebilirsiniz.
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15 Şubat İkizler burcu yorumu
Sosyal çevrenizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınız ile yaşadığınız gerginlikleri telafi etmek ve eski, samimi günlere dönmek için adım atabilirsiniz.
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15 Şubat Yengeç burcu yorumu
Çalışma alanınızda daha önce sorun yaşadığınız bir konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Haksızlığa uğradığınız olayla ilgili gerçeklerin ortaya çıkması ile bazı arkadaşlarınızın özür dileyebilir.
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15 Şubat Aslan burcu yorumu
Uzun zamandır korumakta zorlandığınız içsel huzurunuzu bugün yeniden kazanarak güne başlıyorsunuz. Yaşama sevincinizin geri dönmesi size iyi gelecektir.
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15 Şubat Başak burcu yorumu
Korkularınızı yenmek adına harika bir gündesiniz. Cesaretinizi toplayarak size böyle hissettiren kişi ve durumlarla yüzleşmelisiniz.
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15 Şubat Terazi burcu yorumu
Enerjiniz partnerinize de etki ediyor. Bunu sürdürerek hem sorunlarınızı daha rahat çözüme kavuşturabilir hem de daha iyi anlar biriktirmenizi sağlayabilirsiniz.
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15 Şubat Akrep burcu yorumu
Çalışma alanınızı düzenlemek için harekete geçebilirsiniz. Ofis içindeki küçük değişimler kendinize farklı bir ortam oluşturmak, iş motivasyonunuzu arttıracaktır.
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15 Şubat Yay burcu yorumu
Yeni fikirlerinizi yeni hobi çalışmaları ile süslemek isteyebilirsiniz. Kendinizi ifade etmek için yeni bir alan arayışınız sizi olumlu sonuçlara ulaştıracaktır.
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15 Şubat Oğlak burcu yorumu
Ailenizle olan sorunlarınızı çözüme ulaştırmak adına harekete geçebilirsiniz. İlk defa duygusal bir karar veriyor olabilirsiniz.
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15 Şubat Kova burcu yorumu
Yakın çevrenizle ve kardeşlerinizle duygusal iletişimler kurabilirsiniz. Hislerinizi paylaşırken desteğe ihtiyacınız olduğunu açıkça dile getirmekten çekinmemelisiniz.
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15 Şubat Balık burcu yorumu
Finansal alacaklarınız konusunda olumlu gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Bu ödemeyi ihtiyaçlarınız ve yatırım fikirleriniz doğrultusunda değerlendirmeniz daha uygun olacaktır.