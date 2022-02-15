Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat 2022 Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Duyguların karışık ve yönsüz olabilir.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Merkür, Kova burcuna geçiyor. Mars ve Venüs, Oğlak burcunda kavuşuyor. Gökyüzü hiç olmadığı kadar sert ve yorgun.Aynı sizin yer yüzünde olduğunuz gibi. Dün işler istediğiniz gibi gitmediyse üzülmeyin, şansın bugün de devam ediyor. Sevgiye inancın ve duygusal beklentilerin değişiyor. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi yeniden gözden geçiriyor olabilirsiniz.Finansal konular çok önemli olacak.Bugün yapacağınız yatırımlara dikkat edin.Yeni bir yatırıma girmeden önce mutlaka çok iyi araştırın. Bazı yeni işbirlikleri söz konusu olabilir.Teklifler alabilirsiniz. Yeni bir döneme giderken yarın gerçekleşecek olan dolunay yüzünden uykusuzluk çekebilirsiniz.Kalp ya da yüksek tansiyon gibi hastalıklarınız varsa bunlara lütfen dikkat edin.

Günün Motivasyon Sözü: Gökkuşağına ulaşmak istiyorsan yağmura katlanmak zorundasın.” Dolly Parton

15 Şubat Koç burcu yorumu

Bu aralar sosyal çevrenizle olan iletişiminiz artacaktır.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Şubat Boğa burcu yorumu

Çalışma hayatınızda ekip arkadaşlarınız sizlerin düşüncelerini almadan hareket etmek isteyecekler.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Şubat İkizler burcu yorumu

Sosyal çevreniz büyüyor. Yabancı insanlarla hızlı iletişim kurma kabiliyetiniz her zaman sevecen olan yapınızı destekliyor.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Şubat Yengeç burcu yorumu

Akrabalarınız ile iletişim sorunlarınız olabilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Şubat Aslan burcu yorumu

Partnerinize karşı sözlü baskı uygulamak isteyebilirsiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Şubat Başak burcu yorumu

Sosyal çevreniz günlük işlerini çözüme kavuşturmak için sizlerden destek isteyecektir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Şubat Terazi burcu yorumu

Sohbet etmeye ihtiyacınız var. Sosyal olmak ve paylaşım yapmak için organizasyon düzenleyeceksiniz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Şubat Akrep burcu yorumu

Ailenizle aranızdaki iletişim sorununu çözmek için sizin için uygulanan kısıtlamayı kırıyorsunuz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Şubat Yay burcu yorumu

Zihninizin çok aktif olduğu bir zaman dilimi.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Şubat Oğlak burcu yorumu

Maddi ticari bir alan değişimine gidiyorsunuz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Şubat Kova burcu yorumu

Motivasyonunuz yükseliyor.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Şubat Balık burcu yorumu

Gizli kalan düşüncelerinizi paylaşıyorsunuz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!