Günlük Burç Yorumları: 15 Ocak 2022 Cumartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Dikkatinizi toplayın.

Ay, İkizler burcunda boşlukta ilerliyor, akşam 19.11'de Yengeç burcuna geçiyor; gerileyen Merkür ve Uranüs ile ilk karesini yapıyor. Bugün kafan dalgın olabilir. Her şeyin ortaya çıktığı zamanlardayız, sabırlı ol. Aşırı tepki ve aceleci davranışlardan kaçın. İlahi adaleti doğrulukla bekleyenler kazanır.Kendinizi yazarak ifade etmen doğru olacaktır. Söylemleriniz çok ağır ve zorlayıcı olabilir.Aniden içinize gelen ben daha fazla dayanamıyorum duygusu size hata yaptırmasın. Her şey değişir ve değişecektir.Önemli olan bu süreçte sizlerin ilişkilerinizi ve durumunu nasıl koruduğunuzdur.İşlerimizi mümkün oldukça verimli bir şekilde yapmak için duygularımızı bir kenara bırakmalıyız. İlişkilerde fazla temkinli ve savunmacı olabiliriz. Duygusal olarak sağlam bir ilişki yaratmak istiyorsanız, gardınızı düşürüp uzlaşmacı olun. Bu dönem farkındalık yaratmak istiyorsanız insanlara karşı saygılı olun ve empati yeteneğinizi arttırın.

Günün Motivasyon Sözü: “Kalem kılıçtan keskindir, dil ise ikisinin bir araya gelmesinden daha keskindir.” Marcus Garvey

15 Ocak Koç burcu yorumu

Kariyer hayatınızda bir dönüm noktasındasınız.

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15 Ocak Boğa burcu yorumu

Yer değişikliği yapabilecek güce sahip olduğunuzu hissediyorsunuz.

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15 Ocak İkizler burcu yorumu

Miras konularınızda yeni bir gelişme yaşanabilir.

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15 Ocak Yengeç burcu yorumu

İlişkinizde son noktaya geldiğinizi düşünmek istemiyorsunuz.

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15 Ocak Aslan burcu yorumu

Ailenizin sizlerden sakladığı gerçeklerle yüzleşiyorsunuz.

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15 Ocak Başak burcu yorumu

Yeni bir imaj kazanmak için fiziki değişime gideceksiniz.

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15 Ocak Terazi burcu yorumu

Aile büyüklerinize karşı geliyorsunuz.



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15 Ocak Akrep burcu yorumu

İletişim tercihlerinizi değiştirme kararı alıyorsunuz.

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15 Ocak Yay burcu yorumu

Güven aramaktan yoruldunuz.

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15 Ocak Oğlak burcu yorumu

İlişkiye başlama adımını karşıdan bekleme kararınızı yineliyorsunuz.

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15 Ocak Kova burcu yorumu

Yeniden başlıyorsunuz.

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15 Ocak Balık burcu yorumu

Geçmiş tecrübelerinizin yardımı ile beklenmedik anda ortaya çıkan sorunları kısa sürede atlatacaksınız.

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