Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Perşembe Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Her şeye sahipsiniz ama kendiniz hariç!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Bugün merak duygunuzun ön planda olması size bazı güçlükler yaşatabilir. Mantığınızdan uzaklaşarak sonradan pişman olacağınız konuşmaların içine girmeyin! Merak size bir şeyler kattığı müddetçe faydalıdır. Ancak size bir şeyler katmıyorsa ya da olumsuz katkılar sağlıyorsa burada o duygunuzu sorgulamalısınız.

Aklınızın sınırlarını zorlayan, size ve çevrenize hasar veren konuların dışında kalmayı seçmek de bir meraktır. Adımlarınızı sonrasını düşünerek atmanız gereken gelişmeler olabilir. Bazen kahraman sonunu düşünmelidir. Kendinize daha fazla zaman harcamanız gerekebilir. Çünkü uzun zamandır kendinizi duymuyordunuz.

15 Nisan Koç burcu yorumu

Beklediğiniz desteğin gelmemesi hareket etmenizi zorlaştırıyorsa kendinize bir B planı hazırlamanızda fayda var.

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15 Nisan Boğa burcu yorumu

Harekete geçmekte zorluk yaşıyorsunuz. İlk adımı atmak için konfor alanınızın dışına çıkmanız gerekebilir.

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15 Nisan İkizler burcu yorumu

Çevrenize karşı olgun görünmek için kendi doğanızdan ayrılmak zorunda kalıyorsunuz.

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15 Nisan Yengeç burcu yorumu

Sizin için gergin bir gün olabilir. Ruhsal sıkışıklığınız sinirlenmenize yol açıyorken yalnız kalmayı tercih etmek, öfkenizi çevrenizdeki insanlara yansıtmanızı önleyecektir.

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15 Nisan Aslan burcu yorumu

Ailenizle gergin anlar yaşayabilirsiniz. Annenizin size davranışları ve sarf ettiği kelimeler sizi yaralayabilir.

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15 Nisan Başak burcu yorumu

Alan değişikliği ve eski yolda yürüme seçenekleri arasında bir vereceğiniz kararda iki süreci de iyi düşünmelisiniz.

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15 Nisan Terazi burcu yorumu

Sessiz ve sakin bir gün geçirmek isteyebilirsiniz. Konuşmak yerine susmayı tercih etmek de bir terapi yöntemidir.

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15 Nisan Akrep burcu yorumu

Aşk hayatınızda kendinizi çıkmazda hissediyor olabilirsiniz. Devam etme veya etmeme kararınızı düşünmeden almamalısınız.

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15 Nisan Yay burcu yorumu

Günün sonunda haklılığınız anlaşıldığında buradaki tavrınız insanların size olan yaklaşımlarını belirleyecektir.

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15 Nisan Oğlak burcu yorumu

Gelecek planlarınıza fazla bağlı kaldığınızı düşünüyorsunuz.

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15 Nisan Kova burcu yorumu

Ailenizdeki erkek figürleri ile duygusal gerginlikler yaşayabilirsiniz. Tartışmalar içerisinde anlaşılmayacak ve saygı görülmeyecek iseniz kendinizden ödün vermeyin.

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15 Nisan Balık burcu yorumu

Aşk hayatınızda iletişimsel sorunlarla karşı karşıya olabilirsiniz. Partnerinize karşı alınganlık seviyeniz yükselirken sevginizi istediğiniz gibi yansıtamıyorsunuz.

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