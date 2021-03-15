Günlük Burç Yorumları: 15 Mart Pazartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Doğru sonuçlar doğru kararlardan doğar.

Ay Koç burcunda ilerliyor. Zamanınızı nasıl harcadığınız konusunda dikkatli olun. Dinlenmeyi ve aktiviteyi dengede tutun. Birini veya diğerini çok fazla yapmayın! Yol boyunca hatalarınızdan ders almaya devam edin. Dönüştürücü yetenekleriniz işe yarayacak. Yavaş yavaş önünüzdeki sis perdesi kalkıyor. Gözünüzün önündeki sis perdesini yavaş yavaş kaldırıyorsunuz. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz, güvendiğiniz için pişmanlık duymayın. Bunlar insani duygulardır ve yaşanmalıdır. Kendinizi kısıtlamak ya da hırpalamak yerine bu duyguları kime ne kadar yansıtmanız gerektiğini düşünmelisiniz.

15 Mart Koç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizden göreceğiniz destek kararlarınızı daha rahat almanızı sağlayacaktır. Düşüncelerinizi paylaşmak ve fikir alışverişi yapmak özgüveninizi tazeleyecektir.

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15 Mart Boğa burcu yorumu

İletişim diliniz oldukça sitemkar olabilir ama bu durum işleri daha zorlaştırabileceği için sakin ve makul tercihlerde bulunmakta fayda var.

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15 Mart İkizler burcu yorumu

Bazı dijital organizasyonlara davet edilebilirsiniz. Pozitif enerjiniz aradaki mesafeyi ortadan kaldıran iyi bir etki bırakacak ve üzerinde konuşulan konularda daha iyi yol alınmasını sağlayacaktır.

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15 Mart Yengeç burcu yorumu

Ödeme ve alacak konularınızın gündeminizde olacağı bir gün olabilir. Beklediğiniz olumlu gelişmenin gerçekleşmemesi halinde alternatif çözümler üretmelisiniz.

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15 Mart Aslan burcu yorumu

Korkularınız tetiklenmiş olabilir. Gururunuz dışarıya hassas yönünüzü göstermeye müsaade etmiyor. Ancak herkesin baş etmekte zorlandığı konular olabilir ve bu durumlarda yardım istemek size zarar vermez.

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15 Mart Başak burcu yorumu

İlişkinizde öfkeli davranışlarda bulunabilirsiniz. Kızgınlığınızın konusu farklı olsa bile bunun hayatınızın her noktasına sirayet etmesi gününüzü zehir edebilir.

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15 Mart Terazi burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygusal kararsızlık yaşayabilirsiniz. Ani öfke belirtileri sizlerden uzak kalmalarına neden olabilir.

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15 Mart Akrep burcu yorumu

Çalışma alanınızda duygusal olarak üzerinize gelmek isteyen kişiler olabilir. Manipüle edilmemek için sakinliğinizi korumalısınız.

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15 Mart Yay burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlamak için adım atabilirsiniz. Duygularınızı paylaştığınızda karşılık bulmanız hem özgüveninizi tazeleyecek hem de sevginizi doyasıya yaşamanızı sağlayacaktır.

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15 Mart Oğlak burcu yorumu

Saklamaya çalıştığınız bazı özellikleriniz ortaya çıkabilir. Çevrenizdeki kişilerin bunu görmesi şaşkınlık yaratsa da samimi ve dürüst olduğunuzu görmeleri ilişkilerinizi daha iyi bir yere taşıyabilir.

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15 Mart Kova burcu yorumu

Yeni ticari anlaşmalar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Yakın temasta olduğunuz kişilerin desteği ile projelerinizi gerçekleştiriyorsunuz.

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15 Mart Balık burcu yorumu

Çalışmalarınız beğenilmesi sizinle irtibata geçilmesini sağlayacaktır. Kendiniz için en uygun koşul ve pozisyona karar verip bir yol belirleyebilirsiniz.

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