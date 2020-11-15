Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Pazar Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Yeni ay gerçekleşiyor. Kazanmak ya da kaybetmekle uğraşmayın.

Ay, Akrep burcunda ilerliyor, saat 08.00’de yeni ay gerçekleşiyor. Yaşamda bazı dengeler değişiyor olabilir. Bunların içinde kendini kaybetme. Artık sen, eski sen değilsin. Hiçbir durum senin gördüğün gibi olmayabilir. Kendine zaman tanı ve olayları akış içinde değerlendir. Biz kaygılarımız yüzünden ya da saplantılarımız nedeniyle bazı durumları görmezden geliriz. Belki de görünmeyen şeylerin görüneceği bir zaman içine giriyor olabilirsiniz. Yenmek ya da yenilmek bunların şuan için hiçbir önemi yok. Size şuan yaşadıklarınız haksızca gibi gelse de anlamanız gerekeni anlayın ve yola devam edin.

15 Kasım Koç burcu yorumu

Geçmişi ve geleceği tartının kefesine koyduğunuzda geçmiş ağır gelse de geleceğe yaptığınız yatırım ile yarınlara daha umutlu bakacaksınız. Aşırı korku ve kaygı içinde olmayın.

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15 Kasım Boğa burcu yorumu

Sert olursanız kırılmanız kolay olacaktır. Konfor alanınıza müdahale ettirmiyor olsanız da bazen alanınızdan kendinizin çıkması gerekmektedir. Yeni bir başlangıç için harekete geçmeye karar vermelisiniz.

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15 Kasım İkizler burcu yorumu

Daha önce yaşanan öfkeli konuşmalar yerini özür konuşmalarına bırakıyor olabilir. Sizlerinde özrü kabul ederek konuyu daha fazla sürdürmemeniz arkadaşlığınızın yeniden eski günlerine dönmesine zemin hazırlayabilir.

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15 Kasım Yengeç burcu yorumu

Özlem gidermek ve sıcak bir aile saadeti istemeniz herkesin ayrı planları olması sebebiyle gerçekleşmiyor olabilir. Ailenize baskı uygulamadan kabul etmeniz sizlerin de daha fazla etkilenmesine mani olabilir.

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15 Kasım Aslan burcu yorumu

Dikkatsiz yaşamınız bazı noktalarda sizlere uyarı verse de dikkate almamanız sürecin kötüye gitmesine yol açabilir. Hayatınızdaki önceliğiniz sağlığınız olmalıdır. Kendinizi aşırı yormamalısınız.

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15 Kasım Başak burcu yorumu

Tarihi değiştirmek gerekebilir. Sonucu olumsuz gibi görünse de o an istediğinizin olmaması sizlerin hayrına olacaktır. En uygun zamanda planlarınızı hayata geçirebilirsiniz.

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15 Kasım Terazi burcu yorumu

Hareket etmek yerine düşüncelerinizin gerçekleşmesini beklemeniz sizleri yanıltıyor olabilir. Düşüncelerinizi karşınıza alarak gerçek yaşam arasında bir kıyaslama yaparsanız ortaya çıkan sonuca göre doğru hareket edebilirsiniz.

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15 Kasım Akrep burcu yorumu

Birlikte kuracağınız proje ile kendinize yeni bir alan açıyor olacaksınız. Vizyon sahibi biri olduğunuz için yaptığınız her proje kendinden söz ettirecektir.

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15 Kasım Yay burcu yorumu

Duygularınızı ve gerçek hislerinizi açıklayıcı bir şekilde ifade ederseniz yanlış anlaşılmaların önüne geçebilirsiniz.

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15 Kasım Oğlak burcu yorumu

Geçmiş konuları bırakarak yeni bir sayfa açmalısınız. Geleceğinizi hedef olarak görmenin yanında bir yaşam paylaşımı gibi düşünürseniz duygularınızı daha rahat ifade edebilirsiniz.

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15 Kasım Kova burcu yorumu

Geçmişi kenara bırakarak yeni bir sayfa açmak için harika bir gün olabilir. Kırgınlıklar her iki tarafı da olumsuz etkilemiş olabilir. Sizler sevginizi yansıtmalısınız.

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15 Kasım Balık burcu yorumu

Yükünüz ağır zaman kısa olsa da sizi siz yapan yüklerinizle aldığınız yoldur. Hayat tecrübesi kolay kazanılmıyor. Sizler de hayatınıza yeni bir yön vermek için tecrübelerinizi kullanmalısınız.

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