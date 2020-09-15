Günlük Burç Yorumları: 15 Eylül Salı Günlük Burç Yorumları

Hobilerinizi gerçekleştirmek için adım atın!

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Spor yapmak, yemek kursuna yazılmak, o çok istediğiniz işe başvuru yapmak, ailenizle farklı bir hayata başlamak gibi konuları gündeminize alabilirsiniz. Başkalarını etkileyebildiğiniz, bir gün içindesiniz ama eleştiri korkunuzu ve eleştiriyi kabul edemediğinizi bugün görebilirsiniz. Eleştirilere daha açık olmalısınız.

15 Eylül Koç burcu yorumu

Hayallerinizin gerçekleri görmenize engel olmaması için duygularınızı paylaşarak ilerlemeniz gerekmektedir. Aradığınız tutkulu ilişkiye doğru çekiliyor olabilirsiniz.

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15 Eylül Boğa burcu yorumu

İş yerinizdeki sorunlar çözüldükçe sizin de başarınız o ölçüde artmaya başlayacaktır. Bazen olayları kabullenmek gerektiğini unutmamalısınız. Partnerinizle aranıza mesafe koymadan kendinizi ifade etmelisiniz.

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15 Eylül İkizler burcu yorumu

Maddi kaynaklarınızı yerinde ve ölçülü kullanmayı öğrenmeniz gerekebilir. İleri de oluşabilecek beklenmedik sorunlara karşı birikimlerle ilerlemeniz sizi sağlam bir dengede tutacaktır.

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15 Eylül Yengeç burcu yorumu

Beklenmedik ani bir yatırımınızdan oldukça iyi bir kar elde edebilirsiniz. Şanslı gününüzdesiniz, değerlendirmek sizin elinizde… Öfkenize hâkim olursanız problemleri daha kolay atlatabilirsiniz.

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15 Eylül Aslan burcu yorumu

Arkadaş çevrenizle duygusal gerilimler yaşama olanağınız olsa da samimiyetiniz bu süreci atlatmanıza yardımcı olacaktır. Partnerinizin kendisini değersiz hissetmesine sebep olmamalısınız.

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15 Eylül Başak burcu yorumu

Soğuk bir partner olduğunuz yüzünüze söylenince kızıyor olabilirsiniz. Eleştiriyi kabul ederek kendinizi sorgulamanız sizin çift olarak mutluluğunuzu pekiştirebilir.

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15 Eylül Terazi burcu yorumu

Ailenizle aranızdaki buzları eritebileceğiniz bir gün olabilir. Partneriniz sizi ailesi ile tanıştırmak isteyebilir. Geleceğe dönük planlarınızın şekillenme vakti gelmiş olabilir.

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15 Eylül Akrep burcu yorumu

Hislerinize güvenerek insanlar hakkında doğru kararlar alabilirsiniz. Olaylara pembe gözlüklerle bakmak yerine gerçeklere odaklanmalısınız. Kendinize güvenin.

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15 Eylül Yay burcu yorumu

Çalışma hayatınızdaki sorumlulukları fazlaca üzerinize almak isteyebilirsiniz. Kendine özgürlük alanı oluşturmak isteyen siz için bu karar doğru olmayabilir.

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15 Eylül Oğlak burcu yorumu

Hedefleriniz gerçekleştikçe enerjiniz çevrenizdeki herkesi etkisi altına alacaktır. Kutlama yemeğinde yeni biri ile tanıştırılabilirsiniz.

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15 Eylül Kova burcu yorumu

Yurt dışı kariyer başvurularınızla ilgili olumlu dönüş alabileceğiniz bir gün olabilir. Aileniz bu düşünceyi istemese de siz gitmek için kararınızı vermiş olabilirsiniz.

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15 Eylül Balık burcu yorumu

Hayatınızın dönüm noktasında olduğunuz bu zaman diliminde şans, gelecek hedeflerinize uygun işleyiş gösteriyor olabilir. Yeni bir iş, yeni bir aşk sizleri bekliyor diyebiliriz.

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