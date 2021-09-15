Günlük Burç Yorumları: 15 Eylül Çarşamba Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

'Bugün' bir armağandır, kabul edin.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Bu hayatta her şey geçicidir. Aslında ‘her şey’ diye bir şey de yoktur. Yaşadığınız anın farkında olun! O an size bir armağan… Dünü ve yarını düşündüğünüzden daha çok, bugünü düşünmelisiniz. Geride kalana ve henüz gelmeyene müdahale edemezsiniz. Bunun size katacağı bir şey yoktur. Çabanızın boşa gitmemesi için onu doğru yere, doğru zamana, doğru karara harcayın.

15 Eylül Koç burcu yorumu

Hayalini kurduğunuz gelecek için yeni bir amaç edinmeniz gerektiğinin farkına varıyorsunuz.

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15 Eylül Boğa burcu yorumu

Ruhunuzu kendi elinizle baskı altına alıyorsunuz.

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15 Eylül İkizler burcu yorumu

Bilinçaltı konularına yöneliyorsunuz.

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15 Eylül Yengeç burcu yorumu

Ekibinizle birlikte yürüttüğünüz projelerde sona yaklaştınız.

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15 Eylül Aslan burcu yorumu

Çalışma ortamınızda şans sizden yana.

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15 Eylül Başak burcu yorumu

Sosyal ilişkilerinize duygusal ve mantıksal yaklaşmak arasında kalıyorsunuz.

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15 Eylül Terazi burcu yorumu

Aile sıcaklığa ihtiyaç duyuyorsunuz.

15 Eylül Akrep burcu yorumu

Yakın çevrenize karşı duygusal davranışlarınız olabilir.

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15 Eylül Yay burcu yorumu

Maddi olarak belirlediğiniz hedeflere yaklaştıkça duygusal değişimleriniz olabilir.

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15 Eylül Oğlak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygularınızı ifade edemediğiniz için stres yaşayabilirsiniz.

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15 Eylül Kova burcu yorumu

Geçmişin verdiği duygusal yaralarınızı sarmak isteyenler olacaktır.

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15 Eylül Balık burcu yorumu

Toplum içinde kendinizi ön plana çıkarmak için bazı davranışlarınızda abartıya kaçabilirsiniz.

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