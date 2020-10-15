Günlük Burç Yorumları: 15 Ekim Perşembe Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Herkesi memnun edemezsiniz.

Ay sabah saatlerinde Terazi burcuna geçiş yapacak. Bugün karşınızdaki insanların ne düşündüğüne daha düşkün ve bağımlı olma eğiliminde olabilirsiniz. Her durumun her iki tarafını da görmek isterken kararsızlıkla mücadele etmek zorlayabilir. Hedef arayışları içindeyseniz bunu insanları memnun etme fikri dışında gerçekleştirme zorunda kalabilirsiniz.

15 Ekim Koç burcu yorumu

Hislerinizi içinizde kendi başınıza kalmış hissediyorsunuz. Yüklerinize yük eklemek yerine paylaşmayı seçmelisiniz.

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15 Ekim Boğa burcu yorumu

Zihinlerde dolaşan acabalar sizleri çevrenizden koparacak etkilere sebep olabilir. Kendinizi doğru ifade etmeye çalışmalısınız.

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15 Ekim İkizler burcu yorumu

Kuşak farkını dikkate alarak sizler alttan almayı denemelisiniz. Sabırsızlık duygunuz isyan olarak algılanabilir.

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15 Ekim Yengeç burcu yorumu

Olgun davranışlar sergilemek ya da sabırlı olmak isterken belki de kendinizden ödün verdiğinizin farkına varmalısınız.

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15 Ekim Aslan burcu yorumu

Gelir ve gider dengesini korumaya yoğunlaştığınız günde aşırı sert kararlar almamaya odaklanmalısınız.

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15 Ekim Başak burcu yorumu

Hayatınızdaki herkesin sizler kadar hassas olmasını istemeniz eleştiriye açık bir konu haline geliyor olacaktır.

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15 Ekim Terazi burcu yorumu

Zaman tanıyarak ruhunuzun sesini dinleyip kendinizi arındırmalısınız. Partnerinizle aranızda oluşan mesafeyi daha fazla büyütmemelisiniz.

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15 Ekim Akrep burcu yorumu

Yakın dostlarınız hariç kalabalık ortamlardan uzak kalma kararı sizlere motivasyon kaynağı olacaktır.

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15 Ekim Yay burcu yorumu

Mükemmel çalışmalarınız terfi basamaklarına adım atmanızı sağlıyor olabilir. Bugün şansın sizlerle olduğunu herkese göstermelisiniz.

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15 Ekim Oğlak burcu yorumu

Beklenmedik sorunlarla baş başa kalsanız da hepsini çözebileceksiniz. Taşın altına elinizi koyma zamanı gelmiş olabilir.

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15 Ekim Kova burcu yorumu

Kendinizi fazlasıyla incinmiş hissediyor olsanız da yeniden başlamak için adım atabilirsiniz. Son karar aklınızındır.

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15 Ekim Balık burcu yorumu

Olgun davranışlarınız sosyal çevrenizden beğeni göreceksiniz. Planlı ilerlemeniz sorunların üstesinden gelmenizi kolaylaştıracaktır.

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