Günlük Burç Yorumları: 15 Ekim Cuma Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Olayları abartmayın!

Ay, kova burcunda ilerliyor. Hassas davranabileceğiniz, alınganlığınızın ortaya çıkacağı bugün bazı yaşanan olayları kişiselleştirmemelisiniz. Bu sebeple yakın çevrenizle yaşanabilecek tartışmalara dikkat etmelisiniz. Mantığınızı ön plana çıkararak, olaylara daha tarafsız bakmaya çalışmalısınız. Ay-Jüpiter kavuşumu gün öğleden sonra büyütmek istediğiniz işlerde oldukça şans verebilir. Sadece olayları gereğinden fazla abartmayın.

15 Ekim Koç burcu yorumu

Çevrenize verdiğiniz değerleri sorguladığınız bir gün olabilir.

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15 Ekim Boğa burcu yorumKomşularla küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz.

Alacak verecek konularıyla ilgili hukuki yollara başvurmak isteyebilirsiniz.

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15 Ekim İkizler burcu yorumu

Güne öfkeli başlayabilirsiniz.

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15 Ekim Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkilerde üslubunuza ve davranışlarınıza dikkat etmeniz gereken bir gün.

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15 Ekim Aslan burcu yorumu

Finansal harcamalarınızın artış gösterdiğini fark edip gelir gider dengesi kurmaya çalıştığınız bir gün olabilir.

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15 Ekim Başak burcu yorumu

Kardeşlerinizle olan diyaloglarınızda sözcüklere fazla takılabilirsiniz.

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15 Ekim Terazi burcu yorumu

Komşularınızla iyi ilişkiler kurmanız sizin sevilip sayılmanıza sebep oluyor.



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15 Ekim Akrep burcu yorumu

Bugün sevgi ve şefkat isteğiniz oldukça yoğun olabilir.

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15 Ekim Yay burcu yorumu

Sosyal çevrenizden izole olmak isteyebileceğiniz bir gün içerisinde olabilirsiniz.

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15 Ekim Oğlak burcu yorumu

Sağlığınıza gereken önemi göstermiyorsunuz.

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15 Ekim Kova burcu yorumu

İletişim konuları gündeminizi yoğun tutabilir.

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15 Ekim Balık burcu yorumu

Partneriniz ile olan ilişkide dengede kalmakta zorlanabilirsiniz.

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