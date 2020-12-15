Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Salı Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Gerçekleri mantığın ışığıyla aydınlatabilirsiniz.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün en önemli konu insan ilişkilerini mantıklı bir şekilde yönetmeniz olacaktır. Sizi yanılgılara sürükleyecek olan olaylara karşı gerçekleri daha net bir şekilde görebileceksiniz. Bu sayede daha güvenli ve size, çevrenize fayda sağlayacak ilişkilerle yolunuza devam edebileceksiniz. Aynı zamanda bunu diğer insanlara da gösteriyor olmak bulunduğunuz toplumda kendini gösterecek bir iyileşme hareketi başlatabilir.

15 Aralık Koç burcu yorumu

Çalışma azminiz her zaman kıskanılmış ve arkanızdan sıkça konuşulmuş olsa da siz cevabınızı maddi ve manevi kazançlarınızla vermiş olacaksınız.

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15 Aralık Boğa burcu yorumu

Üzerinizde baskı hissettiğiniz bir gün olabilir. Kendinizi siz mi sıkıştırıyorsunuz yoksa çevrenizden mi kaynaklanıyor buna karar vermelisiniz.

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15 Aralık İkizler burcu yorumu

Maddi harcamalarınızı yönetemiyor olabilirsiniz. Dengeyi koruyamadığınızda zorda kalabilirsiniz.

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15 Aralık Yengeç burcu yorumu

Kabuğunuza çekilmeniz kendinizi korumanıza yardımcı olmayacaktır. Sorunlardan kaçarak sadece zamanı ötelemiş olursunuz.

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15 Aralık Aslan burcu yorumu

Gerçekler karşısında öfkeli davranışlarda bulunmamak için kendinize telkinler vermelisiniz. Bazen beklemek konuşmaktan ve öfkeden daha iyi bir fikirdir.

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15 Aralık Başak burcu yorumu

Uzun zamandır iş arayışınız var ise başvurularınıza olumlu cevaplar alabilirsiniz. Beklediğiniz fırsat karşısında acele karar almadan şartları açık yüreklilikle konuşmalısınız.

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15 Aralık Terazi burcu yorumu

Köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Karar almakta zorlandığınız konularda ailenizden destek alabilirsiniz.

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15 Aralık Akrep burcu yorumu

Çalışma alanınızda profesyonel olmak isterken bazı koşullar buna izin vermeyebilir. Yöneticilerinizden alacağınız eleştirilere tepkisel yaklaşmayın.

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15 Aralık Yay burcu yorumu

İleride bir hata oluşmaması için kaderinizle ilgili bir karar alırken hayatı kendi pencerenizden tartmalısınız.

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15 Aralık Oğlak burcu yorumu

Beklediğiniz olumlu haberleri alabileceğiniz bir gün olabilir. Terfi ve tayin ikilisi sizlere ödül olarak sunulabilir.

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15 Aralık Kova burcu yorumu

Partnerinizle düşüncelerinizi paylaştığınız ve ilişkinizi ileri adıma taşımak için harekete geçireceğiniz güzel bir gündesiniz.

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15 Aralık Balık burcu yorumu

Yaşantınızda aldığınız kararlar yanlış olabilir. Bu sizlerin motivasyonunuzu düşürmesin. Hatayı fark edip ilerlerseniz istediğiniz noktaya ulaşabilirsiniz.

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