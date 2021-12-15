Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Çarşamba Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Yaşamla dans etmeyi öğrenin savaşmayı değil.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Aşk hayatınızda iletişiminiz kuvvetli olacağı bir gündesiniz. Önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendirmeli ve yaşamı her haliyle kabullenmelisiniz. Kendinize olan güveninizi zedeleyecek insanlardan ve ortamlardan uzak durmaya çalışmalısınız. Sizin değerlerinize saygı göstermeyen insanları hayatınızdan çıkarın. Hayatınızda az ama öz insan olması kendinize verdiğiniz bir değerdir. O değeri gösterin.

15 Aralık Koç burcu yorumu

Yabancı bir sosyal çevreye adım atıyorsunuz.

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15 Aralık Boğa burcu yorumu

Ekonomik alacaklarınızın ödenmesi için aile büyüklerinizden aracılık yapmalarını isteyebilirsiniz.

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15 Aralık İkizler burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz.

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15 Aralık Yengeç burcu yorumu

İş başvurularınız olumlu sonuçlanıyor. Görüşmeleriniz neticesinde kabul edileceksiniz.

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15 Aralık Aslan burcu yorumu

Eğer beklediğiniz bir çocuk haberi varsa o haberi alıyorsunuz.

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15 Aralık Başak burcu yorumu

Biriktirdiğiniz acılarınız harekete geçmenizi tetikliyor.

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15 Aralık Terazi burcu yorumu

Sizleri eleştiren herkese cevap vereceksiniz. Kelimelerinizi sakınmadan konuşacaksınız.



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15 Aralık Akrep burcu yorumu

Maddi girişimlerinizde atak olacaksınız. Risk almaktan kaçınmadan hareket ediyorsunuz.

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15 Aralık Yay burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde son kararı veriyorsunuz.

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15 Aralık Oğlak burcu yorumu

İçinize attığınız konuları konuşmak isteyeceğiniz bir gün.

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15 Aralık Kova burcu yorumu

Sürpriz gelişmelere hazırlıklı olun. Her alanda uzman olduğunuzu kanıtlıyorsunuz.

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15 Aralık Balık burcu yorumu

Kariyer hayatınızda yeni bir başarıya imza atıyorsunuz.

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