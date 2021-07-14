Günlük Burç Yorumları: 14 Temmuz Çarşamba Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Mantıklı olun!

Ay, Başak burcunda ilerliyor. İletişiminizde mantıklı ve yararcı bir yapı içerisinde çözüm odaklı olabilirsiniz. Karşınıza gelen çözümlere gerçekçi yaklaşmak isterken kararsızlıklar içinde kalarak bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Geleceğe yönelik iş projelerinizde istikrarı yakalayıp çalışma isteğini yeniden kazanacağınız bir gün olabilir.

14 Temmuz Koç burcu yorumu

Çalışma hayatınızda daha hızlı hareket etmeniz gerektiğinin farkına varacağınız bir zaman yaşayabilirsiniz.

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14 Temmuz Boğa burcu yorumu

Yakın çevreniz ile iletişim kurarken bazı davranışları alttan almanız gerekebilir.

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14 Temmuz İkizler burcu yorumu

Partneriniz ile olan sorunlarınızı geride bırakmak adına harekete geçebilir ve karşı taraftan olumlu cevap alabilirsiniz.

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14 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Sizleri manipüle etmek isteyenler olabilir. Özellikle kadın figürleri olan diyaloglarınıza dikkat etmelisiniz.

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14 Temmuz Aslan burcu yorumu

Maddi ihtiyaçlarınızı çözüme ulaştırmak adına dostlarınızdan destek almak isteyebilirsiniz.

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14 Temmuz Başak burcu yorumu

Enerjiniz yükseliyor. Titiz davranışlarınızı kontrol ederek ilerlemeyi tercih edeceksiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

14 Temmuz Terazi burcu yorumu

Geçmişteki partneriniz ile karşılaşabilirsiniz. O an ne yapacağınızı bilemeyebilir duygularınızı test etmek isteyebilirsiniz.

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14 Temmuz Akrep burcu yorumu

İlişkinizin seviyesini yükseltiyorsunuz. Aldığınız evlilik kararı geleceğinizi şekillendirecektir.

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14 Temmuz Yay burcu yorumu

Yakın çevreniz ile gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. Sizden şikayetçi olanlar aslında kendileri de aynı davranışları yaptığını fark etmeyebilir ve sizi acımasızca eleştirebilirler.

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14 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Karşı tarafı benimsiyor olmanız çevrenizden olumlu tepkiler alabilir ve sahiplenme duygusunun dozunu daha da arttırabilirsiniz.

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14 Temmuz Kova burcu yorumu

Akrabalarınızla iletişiminiz bozulabilir. Aile meselelerinde size haksızlık yapmaları sabrınızı tüketiyor olabilir.

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14 Temmuz Balık burcu yorumu

Duygusal olarak kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Düşünceleriniz ve yaşadıklarınız yükünüzü ağırlaştırıyor olabilir.

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