Günlük Burç Yorumları: 14 Şubat 2022 Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 14 Şubat'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 14 Şubat günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 14 Şubat Pazartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte, 14 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları..."
Kader kapısını aralıyor!
Ay, Yengeç burcunda boşlukta ilerliyor. Saat 14.20'den sonra Ay, Aslan burcuna geçiyor. Vertex (kaderin kapısı) ve Güney Düğüm (geçmiş yaraların) kavuşuyor. Bugün geçmişin yaralarını sarmak için bir fırsatın olabilir.Aslında bu durum bir hafta boyunca önem taşıyacak ama sanki bugün bazı şeyler daha farklı ilerlyecek. Önüne gelen işaretleri fark et! Herkesin bir ruh eşi vardır.Herkesin daha iyi fırsatları görebilmesi için bazı işaretlere ihtiyaçları vardır. Evrenle bağlarını güçlü kur ve umudunu kaybetme.Bugün kendini sev ve kendine bir şeyler ısmarla. İçindeki sevgiyi illaki başkasına ithaf etmek zorunda değilsin.Siz kendinizin çok büyük sevgi yumağı olduğunuzu ve yaşamda eninde sonunda sevginin kazanacağına duyduğunuz inançla günü kucaklayın.Gerçek aşk insanın kendini adadığı bir amacı olmasıdır.Amaçlarını sorgula.
Günün Motivasyon Sözü: Kendini bir amaca adadığın andan itibaren sıradan birisi olmanın ötesine geçersin. Artık bambaşka bir kişisindir.” Liam Neeson
14 Şubat Koç burcu yorumu
Gelecek kaygısı taşıyabilirsiniz.
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Güzellik ve estetik uğruna kişisel değerlerinizden uzaklaştığınızı düşünüyorsunuz.
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14 Şubat İkizler burcu yorumu
Hobilerinizi değiştirmek istiyorsunuz.
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14 Şubat Yengeç burcu yorumu
İçinizde baskıladığınız duygularınızı özgür bırakma kararı alıyorsunuz.
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14 Şubat Aslan burcu yorumu
Özel hayatınızla oldukça fazla ilgilenmeniz nedeniyle günlük gerçekleştirmeniz gereken görevlerinizi aksatıyorsunuz.
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14 Şubat Başak burcu yorumu
Maddi değerlerinizi sorgulayarak sizleri speküle etmeye çalışanları fark ediyorsunuz.
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14 Şubat Terazi burcu yorumu
Aile şirketinizde görev değişimine gitme kararı alıyorsunuz.
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14 Şubat Akrep burcu yorumu
Yakın çevrenizi dönüştürmekten vazgeçiyorsunuz.
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14 Şubat Yay burcu yorumu
Yeni bir ticari sözleşme imzalıyorsunuz.
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14 Şubat Oğlak burcu yorumu
Hayatınızda yeni başlangıçlara gidiyorsunuz.
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14 Şubat Kova burcu yorumu
Geçmişe ait bir konuyu tamamlıyorsunuz.
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14 Şubat Balık burcu yorumu
Beklenmedik güzellikler yaşayacaksınız.