Günlük Burç Yorumları: 14 Şubat 2022 Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Kader kapısını aralıyor!

Ay, Yengeç burcunda boşlukta ilerliyor. Saat 14.20'den sonra Ay, Aslan burcuna geçiyor. Vertex (kaderin kapısı) ve Güney Düğüm (geçmiş yaraların) kavuşuyor. Bugün geçmişin yaralarını sarmak için bir fırsatın olabilir.Aslında bu durum bir hafta boyunca önem taşıyacak ama sanki bugün bazı şeyler daha farklı ilerlyecek. Önüne gelen işaretleri fark et! Herkesin bir ruh eşi vardır.Herkesin daha iyi fırsatları görebilmesi için bazı işaretlere ihtiyaçları vardır. Evrenle bağlarını güçlü kur ve umudunu kaybetme.Bugün kendini sev ve kendine bir şeyler ısmarla. İçindeki sevgiyi illaki başkasına ithaf etmek zorunda değilsin.Siz kendinizin çok büyük sevgi yumağı olduğunuzu ve yaşamda eninde sonunda sevginin kazanacağına duyduğunuz inançla günü kucaklayın.Gerçek aşk insanın kendini adadığı bir amacı olmasıdır.Amaçlarını sorgula.

Günün Motivasyon Sözü: Kendini bir amaca adadığın andan itibaren sıradan birisi olmanın ötesine geçersin. Artık bambaşka bir kişisindir.” Liam Neeson

14 Şubat Koç burcu yorumu

Gelecek kaygısı taşıyabilirsiniz.

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14 Şubat Boğa burcu yorumu

Güzellik ve estetik uğruna kişisel değerlerinizden uzaklaştığınızı düşünüyorsunuz.

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14 Şubat İkizler burcu yorumu

Hobilerinizi değiştirmek istiyorsunuz.

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14 Şubat Yengeç burcu yorumu

İçinizde baskıladığınız duygularınızı özgür bırakma kararı alıyorsunuz.

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14 Şubat Aslan burcu yorumu

Özel hayatınızla oldukça fazla ilgilenmeniz nedeniyle günlük gerçekleştirmeniz gereken görevlerinizi aksatıyorsunuz.

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14 Şubat Başak burcu yorumu

Maddi değerlerinizi sorgulayarak sizleri speküle etmeye çalışanları fark ediyorsunuz.

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14 Şubat Terazi burcu yorumu

Aile şirketinizde görev değişimine gitme kararı alıyorsunuz.



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14 Şubat Akrep burcu yorumu

Yakın çevrenizi dönüştürmekten vazgeçiyorsunuz.

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14 Şubat Yay burcu yorumu

Yeni bir ticari sözleşme imzalıyorsunuz.

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14 Şubat Oğlak burcu yorumu

Hayatınızda yeni başlangıçlara gidiyorsunuz.

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14 Şubat Kova burcu yorumu

Geçmişe ait bir konuyu tamamlıyorsunuz.

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14 Şubat Balık burcu yorumu

Beklenmedik güzellikler yaşayacaksınız.

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