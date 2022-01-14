Günlük Burç Yorumları: 14 Ocak 2022 Cuma Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Yılın ilk gerilemesi başlıyor! Biraz yavaşlama zamanı!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde Mars gezegeniyle karşıtlık yapacak. Aynı zamanda Merkür, Kova burcunda geri hareketine başlıyor. Rahatlamaya ve çatışmalardan kaçınmaya çalış. Gerilim geçecek. Kontrol etme ihtiyacını bırak. Öfkene yenilmemelisin.Hava koşullarının sertleşmesi,fırtınalara veya bazı elektirik kesintilerine karşı dikkatli olmalısın.Cihazlarının ya da kombi gibi bakımlarını iyice yapmalısınız. Duygusal gelgitler ya da değersiz hissettiğiniz konularda bazı şeylerden uzaklaşın.Biri sizi kandırıyor ya da aldatıyorsa arkasından 'ne gibi bir eksiğim vardı da başkalarında bunu tamamlamaya çalıştı?' diye düşünmek en büyük haksızlıktır.

Kendinize duyduğunuz saygıyı yitirmenize sebep olan gelişmelere göz yummaktan vazgeçin. ''Durumu idare edeyim, ileride toparlarız'' dediğiniz her şeyin aslında bir kenarda biriktiğini fark edin.

Günün Motivasyon Sözü: “Tarih asla gerçekten hoşça kal demez. Tarih; sonra görüşürüz der.” Eduardo Galeano

14 Ocak Koç burcu yorumu

Kendinizi ifade ederken çoğunlukla duygularınızdan bahsetmeniz çevrenizin dikkatinden kaçmayacaktır.

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14 Ocak Boğa burcu yorumu

Kendinize olan güveninizi kanıtlama çabası içerisine girebilirsiniz.

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14 Ocak İkizler burcu yorumu

İkili ilişkinizde gergin anlar yaşayabilirsiniz.

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14 Ocak Yengeç burcu yorumu

Gizli tuttuğunuz konuları açıklama kararınız olabilir.

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14 Ocak Aslan burcu yorumu

Sosyal organizasyonlarda ön planda olmak isteyeceksiniz.

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14 Ocak Başak burcu yorumu

Ailesel problemlerinizi iş yerinize yansıttığınızın farkına varıyorsunuz.

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14 Ocak Terazi burcu yorumu

Yakın ilişki kurmak isteyenlere mesafeli davranışlarınız olacaktır.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

14 Ocak Akrep burcu yorumu

Maddi gelirlerinizi doğru kullanıp kullanmamakta tereddütleriniz olabilir.

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14 Ocak Yay burcu yorumu

Aşk hayatınızda beklentileriniz karşılanmıyor olabilir.

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14 Ocak Oğlak burcu yorumu

Çalışma ortamınızda sevilmediğinizi düşünüyorsunuz.

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14 Ocak Kova burcu yorumu

Geçmiş ilişkinizden mesaj alabilirsiniz.

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14 Ocak Balık burcu yorumu

Güne gergin başlıyorsunuz.

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