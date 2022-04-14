Günlük Burç Yorumları: 14 Nisan 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Kendini zorlama!

Ay, Başak burcunda ilerliyor ve saat 23.46’da Terazi burcuna geçiyor. Enerjini düşüren, seni aşağıya çeken ortamlardan uzaklaş. Seni değersiz hissettiren kişilere karşı sınır çiz. Sen değerlisin. Bugün ışıl ışıl parlayacaksın. Bunu hisset...

Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerle zaman geçirmek, sohbet etmek ve gelecek hakkında fikir alışverişi yapmak size iyi gelecek. Ancak bazı sözleri yanlış anlayabilir ve alınganlıkla karşılayabilirsiniz. Olaylara sizinle aynı açıdan bakmıyor olmaları, haksız olduklarını değil farklı bir düşünce yapısına sahip olduklarını gösterir. Bu durumu kişiselleştirecekseniz bile, hayatınıza olumlu bir şekilde nasıl dahil edeceğinizi düşünerek yapın. Büyüklerimiz “Dost öğüdünde belli olur” diyerek güvendiğimiz kişilerin tavsiyelerinin bizler için birer yol gösterici olduğunu anlatıyor. Öğretiye kulak verin.



Aşk hayatında bazı hayal kırıklıkları ya da bazı imkansızlıklar yaşıyor olabilirsin.Bu durum gereğinden fazla büyütme.Aksine size bir öğreti olduğunun farkına varın.Finansal anlamda acele kararlar içinde olmamalısınız. Temkinli olmak kendi yolunuzu keşfetmek çok daha iyi gelecek.

Motivasyon Sözü: Kaybetmekten korktuğun hiçbir savaşı kazanamazsın. (Aygül Aydın)

14 Nisan Koç burcu yorumu

Sosyal çevrenizde desteği ile güzel haberler alabileceğiniz bir gün.

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14 Nisan Boğa burcu yorumu

Kariyer alanınızda daha özgür olmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade edebilmek için yalnız çalışmanız gerektiğini yöneticilerinize iletebilirsiniz.

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14 Nisan İkizler burcu yorumu

Bugün kuracağınız bağlantılara ve tanıştığınız kişilere karşı daha uyanık olun.

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14 Nisan Yengeç burcu yorumu

Hayatta her zaman her şey istediğiniz gibi olmayabilir. Artık bu durumu kabullenin.

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14 Nisan Aslan burcu yorumu

Geleceğinizi şekillendirecek o adımı atmadan önce tüm ihtimalleri sonuna kadar yaşayabilirsiniz.

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14 Nisan Başak burcu yorumu

Çalışma ortamınızda yeni bir deneyim kazanmak adına kendinizi farklı bir alana sevk edebilirsiniz ya da bulunulan koşullar sizi bu duruma getirebilir.

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14 Nisan Terazi burcu yorumu

Partneriniz özgürlük alanınızı kısıtlıyor olabilir. Rahatsızlığınızı dile getirmediğiniz sürece bu durum devam edecektir.



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14 Nisan Akrep burcu yorumu

Yarınlar için biriktirdiğiniz birikimlerinizi ortaya koyma zamanı geldi.

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14 Nisan Yay burcu yorumu

Çevreniz tarafından anlam veremediğiniz şekilde üzerinize gelinmesi motivasyonunuzu düşürebilir.

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14 Nisan Oğlak burcu yorumu

Çok gönüllü olmasanız bile mecbur kaldığınız için bazı ödemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

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14 Nisan Kova burcu yorumu

İkili ilişkileriniz ile kendinize yeni bir iş alanı yaratabilirsiniz.

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14 Nisan Balık burcu yorumu

Özgürlüğünüz için harekete geçin, onu elinize alın ve bu hayatın yalnızca bir kere yaşandığını düşünerek kendiniz için bir şeyler yapın.

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