Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Cumartesi Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Mars ileri hareketine geçiyor ve eski gücünüz yerine geliyor.

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Yönetici gezegeni Mars ileri hareketine dönüyor. Sizi zorlayan ve engelleyen şeylerin üzerine gitme zamanı geldi. Şimdi işler yoluna giriyor. Kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissetmekten vazgeçin. Yeni kararlar almak ve uygulamak için doğru bir zamandasınız.

14 Kasım Koç burcu yorumu

Yenilenen hayata yeni ve farklı bir pencereden bakmak istiyorsanız değişime direnmemelisiniz. Kaybeden siz olmadan modernizasyonu gerçekleştirmelisiniz.

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14 Kasım Boğa burcu yorumu

Çekincelerinizi açıkça dile getirmelisiniz. Gelecek planlarınızı birlikte gözden geçirirken zihninizde en küçük bir şüpheye yer olmamalıdır.

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14 Kasım İkizler burcu yorumu

Özgürlüğünüzü kısıtlamak isteyenlerle görüşmeme kararı almanız hassas olduğunuz konusunda çevrenize bir uyarıcı etki bırakacaktır.

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14 Kasım Yengeç burcu yorumu

Bazen yüzeysel bakmak gerçeği daha kolay saptamanıza olanak sağlayacaktır. Her konuda ayrıntılarda boğulursanız yaşam enerjinizden kaybedersiniz.

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14 Kasım Aslan burcu yorumu

Gerginliklerin huzurlu aile ortamınızda sorunlara neden olabileceğini göz önünde bulundurarak daha dikkatli olmalısınız.

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14 Kasım Başak burcu yorumu

Zorlandığınız konularda artık hassas olmak niyetinde değilsiniz. Sizlere zarar veren her düşünce veya duygu artık yerini olumlu yansımalara bırakıyor olabilir.

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14 Kasım Terazi burcu yorumu

Miras konularınızda ani karar alarak fikir değişikliğine gidebilirsiniz. Aileniz bu değişiklik konusunda oldukça şaşıracaktır.

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14 Kasım Akrep burcu yorumu

Kendinizi dinlediğinizde hiçte beklemediğiniz cevaplar alıyor olabilirsiniz. Lütfen kendinize karşı daha insaflı davranın.

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14 Kasım Yay burcu yorumu

Kendinize zaman ayırmanız ve dinlenme ile yorgun bedeninizi kısa sürede toparlayacaksınızdır. Hayattaki önceliğiniz sağlığınız olmalıdır.

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14 Kasım Oğlak burcu yorumu

Sosyal çevrenizde yeni ilişkiler kurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Katılımın az olması sizleri üzüntüye itse bile planlarınızda değişikliğe gitmemeniz kararlılığınızı gösteriyor olacaktır.

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14 Kasım Kova burcu yorumu

Çalışma ortamınızda güçlü iletişiminiz sizleri diğer ekip arkadaşlarınızdan önde götürüyor olabilir.

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14 Kasım Balık burcu yorumu

Partnerinizden beklediğiniz desteği görüyor olsanız da ailenizin davranışları nedeniyle kendinizi geriye çekmeye çalışıyor olabilirsiniz.

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