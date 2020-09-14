Günlük Burç Yorumları: 14 Eylül Pazartesi Günlük Burç Yorumları

Kararlarınızı eyleme dökün!

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Güneş ve Plüton üçgeni gibi cesaret verici bir gökyüzü açısıyla haftaya başlıyorsunuz. Bugün ortak karar almak adına uygun bir gündesiniz. Ama ortak karar alırken, insanların bireysel kararlarına da saygı duymanız gereken bir gün. Etrafınızdakileri zaman zaman serbest bırakın. Herkesin kendi doğrusu vardır.

14 Eylül Koç burcu yorumu

Çevrenizdeki dostlarınız size bunaldığınız konular da yardımcı olacaktır. Kendi başınıza üstesinden gelmek yerine paylaşarak daha kolay atlatabilirsiniz. Ruhunuza iyi gelen bir kişi ile tanışabilirsiniz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

14 Eylül Boğa burcu yorumu

İlişkinizdeki sorunları görmemezlikten gelerek kar topunu bir çığa dönüştürme olasılığını hayata geçiriyor olabilirsiniz. Çözüm odaklı olmak sizin daha az yıpranmanıza yardımcı olacaktır.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

14 Eylül İkizler burcu yorumu

Şehir değişikliği yapmak, yeni bir çevre, yeni bir hayat, yeni bir başlangıç yapma isteği düşüncelerinizi baskılayabilir. Yeni bir ilişki için arkadaşlarınız size öneride bulunabilirler.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

14 Eylül Yengeç burcu yorumu

Kariyer hedefleriniz gerçekleşmiyor diye motivasyon kaybı yaşamamalısınız, daha fazla gayret göstererek projelere odaklanmalısınız. Partnerinizin yaralayıcı konuşmalarından uzak durmalısınız.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

14 Eylül Aslan burcu yorumu

Geçmişteki partnerinizle ilgili yeni haberler size ulaştırılıyor olabilir. Geçmiş ile gelecek arasında bir karar vermeniz gerekebilir. Kalbinizin sesini dinlemek size yol gösterecektir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

14 Eylül Başak burcu yorumu

Kendinizi gündelik işlerinize adapte etmekte zorlanabilirsiniz. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmeniz enerjinizi yerine getirebilir. Beklediğiniz aşk sizden korktuğu için gelmiyor olabilir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

14 Eylül Terazi burcu yorumu

Geçmiş konular gün yüzüne çıkınca maddi giderleriniz de artış olabilir. Partnerinize soğuk davranıyor olabilirsiniz, alınganlıklarınızdan onun haberinin olmaması sizi anlamadığı anlamına gelmemektedir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

14 Eylül Akrep burcu yorumu

Özgür kalmak isteyen ruhunuz nefes almak için gemileri yaksa da, yeni bir başlangıç için de her zaman hazırlıklı olacaktır. Kendi değerinizi kendiniz belirlemelisiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

14 Eylül Yay burcu yorumu

Finansal kayıplarınız artıyor ise profesyonel bir kişiden görüş almak sizi hata yapma konusunda minimalize edebilir. Geçmiş ödemeleriniz tekrar hatırlatılabilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

14 Eylül Oğlak burcu yorumu

Hazırlayacağınız projelerde çalışmalarınızı gerçek verilere dayandırmalısınız. Maddi sorunlarınızı çözülmeye çalıştıkça kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

14 Eylül Kova burcu yorumu

Ailenizle yaşadığınız problemleri çözdükçe miras konusunda da yeni hukuki gelişmeler yaşayabilirsiniz. Olaylar lehinize sonuçlanacaktır.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

14 Eylül Balık burcu yorumu

Daha fazla kayıpla karşılaşmadan önce ailenize durumu açıklayıp, gerekli desteği almalısınız. Çalışma ortamınızda amirlerinizle görüş ayrılığı yaşıyor olabilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!